境外人士免缴个税条件放宽 中国释放吸引人才信号

据新华社报道，中国财政部、国家税务总局今天对外发布公告：进一步放宽对境外支付的境外所得免缴个税的优惠条件，释放出更大力度吸引境外（含港澳台）人才的积极信号。公告自2019年1月1日起实施。

今年1月1日起实施的新个人所得税法将居民个人的时间判定标准由境内居住满一年调整为满183天。

此次财政部、税务总局联合印发的《财政部 税务总局关于在中国境内无住所的个人居住时间判定标准的公告》进一步明确，新的个人所得税法实施条例继续保留了原条例对境外支付的境外所得免予征税优惠制度安排，并进一步放宽了免税条件：

一是将免税条件由构成居民纳税人不满五年，放宽到连续不满六年；

二是在任一年度中，只要有一次离境超过30天的，就重新计算连续居住年限；

三是将管理方式由主管税务机关批准改为备案，简化了流程，方便了纳税人。

财政部税政司、税务总局所得税司、税务总局国际税务司负责人表示，这样调整后，在境内工作的境外人士（包括港澳台居民）的境外所得免税条件比原来就更为宽松了，从而吸引更多外资和鼓励外籍人员来华工作。

此外，根据公告，在境内停留的当天不足24小时的，不计入境内居住天数。这释放什么信号？

举例来说，李先生为香港居民，在深圳工作，每周一早上来深圳上班，周五晚上回香港。周一和周五当天停留都不足24小时，因此不计入境内居住天数，再加上周六、周日2天也不计入，这样，每周可计入的天数仅为3天，按全年52周计算，李先生全年在境内居住天数为156天，未超过183天，不构成居民个人，李先生取得的全部境外所得，就可免缴个人所得税。

公告还规定，在境内居住累计满183天的年度连续“满六年”的起点，是自2019年（含）以后年度开始计算。

财政部税政司、税务总局所得税司、税务总局国际税务司负责人解释说，这意味着2018年（含）之前已经居住的年度一律“清零”，不计算在内；2024年（含）之前所有无住所个人在境内居住年限都不满六年，其取得境外支付的境外所得都能享受免税优惠。此外，自2019年起任一年度如果有单次离境超过30天的情形，此前连续年限“清零”，重新计算。

举例来说，张先生为香港居民，2013年1月1日来深圳工作，2026年8月30日回到香港工作，在此期间，除2025年2月1日至3月15日临时回香港处理公务外，其余时间一直停留在深圳。

张先生在境内居住累计满183天的年度，如果从2013年开始计算，实际上已经满六年，但是由于2018年之前的年限一律“清零”，自2019年开始计算，因此，2019年至2024年期间，张先生在境内居住累计满183天的年度连续不满六年，其取得的境外支付的境外所得，就可免缴个人所得税。

2025年，张先生在境内居住满183天，且从2019年开始计算，他在境内居住累计满183天的年度已经连续满六年（2019年至2024年），且没有单次离境超过30天的情形，2025年，张先生应就在境内和境外取得的所得缴纳个人所得税。

2026年，由于张先生2025年有单次离境超过30天的情形（2025年2月1日至3月15日），其在内地居住累计满183天的连续年限清零，重新起算，2026年当年张先生取得的境外支付的境外所得，可以免缴个人所得税。