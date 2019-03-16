卢秀燕：立委补选结果对“潜在总统候选人”有鼓励作用

台中市长卢秀燕今天受访表示，国民党若这次立委补选四席全上或夺下三席，显示国民党提倡的拼经济、两岸和平政策获得认同，因为距离下届总统选举不到一年，自然会有连带关系，因此国民党的胜选，对“潜在总统候选人”有鼓励的作用。

据《自由时报》消息，卢秀燕今天早上受访时表示，她在昨天晚间为新北立委补选候选人郑世维辅选，与高雄市长韩国瑜同车，两人有手拉手相互鼓励，但未谈总统选举的问题。

卢秀燕表示，此次的立委补选，国民党若能四席全上或当选四分之三，也就是三席以上，代表人民希望拼经济的路线仍在持续中，更表示人民对国民党提出拼经济、不要政治、两岸和平的路线是支持且欢迎。

卢秀燕强调，由于这次的立委选举距离与明年总统大选不到一年，而且国民党立委候选人也提出国家方向，因此跟明年的总统选举当然有强烈连动关系，选举的结果，也对潜在总统的候选人有参考依据。

卢秀燕强调，上次总统大选国民党还曾面临找不到人的困境，若国民党在这次立委补选中获胜，将让总统候选人的一军与其支持者都会士气大振，也让他们与其支持者对接下来投入大选更有信心、获得鼓励，这是好现象，对振兴国民党是不错的鼓励。