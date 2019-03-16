马英九谈韩国瑜和2020：国民党若能拿回政权 我们都会支持他

台湾前总统马英九今天（16日）在谈到韩国瑜和2020选举时说：“国民党如果能拿回政权，我们都会支持他”。

据台湾联合新闻网报道，国民党总统初选规则虽已确定为七成民调、三成党员投票决定，不过，韩国瑜人气高，受党内力拱参选总统声浪不减。吴敦义日前指出，不排除征召可能性，近日接受广播专访又说，若韩国瑜能当选总统，服务范围就不只包括高雄，而是中华民国，“不会对不起高雄”，被外界视为在帮韩国瑜的出线解套。

马英九今天连同前新北市长朱立伦、前台北县长周锡玮出席中华战略学会会员大会，其中朱立伦和周锡玮两人都表态争取党内总统提名。

周锡玮说，国民党这次大选，一定要有弹性、灵活、要有战略，就是他当初所说的一定要推出最强棒的人选，才能够打败所有其他候选人。

周锡玮指出，吴敦义的话已经达成党内许多要参选人的一个基本理念，他最近希望请所有想要参选总统的人一起来喝团结茶，坐下来一起谈。

至于是否支持征召韩国瑜，周锡玮强调，对于吴敦义为追求团结、胜选，所提出来的任何方式，他都会支持。

朱立伦在同场活动未受访，但稍早在新北市为立委补选投票时，被媒体问到如何看待吴敦义指韩国瑜选总统不会对不起高雄。朱立伦并未正面回应，仅说今天是用最大祝福的心情陪同投票。

