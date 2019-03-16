学者：封锁31条等于免费宣传 顺便摧毁台湾言论自由品牌优势

提供中国大陆惠台31条资讯的网站“31t.tw”遭台湾当局封锁，理由是为大陆在台从事具政治目的宣传，依法由主管机关注销其注册。有学者认为，封锁31条等于免费宣传31条，顺便摧毁言论自由品牌优势。

据台湾《联合报》报道，台湾世新大学副校长游梓翔在面簿贴文指出，提供大陆惠台31条资讯的“31t.tw”，在一向以言论自由自豪的台湾被封了。有媒体道道说这是“国安会下令”，总统府出来否认，说是陆委会、NCC干的。“但谁干的很重要吗？这就是政府不想让大家看到大陆“惠台31条”的相关资讯，不是吗？”

游梓翔说，封网站的根据，是《两岸人民条例》第34条，规定大陆在台的“广告”和“促销推广”不得有“为中共从事具有任何政治性目的之宣传”。

不过，“31t.tw”是个网站，如果这样扩张解释，那么在“恐共”病发的民进党执政团队眼中，带有“政治性目的之宣传”的大陆网站还会少吗？

游梓翔调侃台湾当局，禁了“31t.tw”，别忘了“31条来了”的手机App（应用程序），还有“关注31条”面簿专页，实在太危险了，还不快去封了。

游梓翔也指出，大陆许多媒体网站上，也都有“关注31条”的内容，按此标准也都是“为中共从事具有任何政治性目的之宣传”，这样怎么可以，请国安会、陆委会、NCC什么的把所有这些网站也都屏蔽一下。

他认为，怕“惠台31条”怕成这样，除了显示缺乏自信，在信息高度开放的台湾，等于是在帮“惠台31条”做免费宣传，而且还把言论自由的最大品牌优势顺便摧毁了。