中国前发改委副主任努尔·白克力被双开

中央纪委国家监委网站今天（16日）公布，中国前发改委副主任努尔·白克力因严重违纪违法，被开除党籍和公职。

据中央纪委国家监委网站发布的消息，日前，经中共中央批准，中央纪委国家监委对国家发展和改革委员会原党组成员、副主任，国家能源局原党组书记、局长努尔·白克力严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，努尔·白克力对抗组织审查，在组织谈话时不如实说明问题；贪婪腐化，大搞家族式腐败，利用职务上的便利或职权、地位形成的便利条件，为他人在职务提拔、工作调动、企业经营、矿产资源开发等方面提供帮助，直接或通过其亲属非法收受他人巨额财物；违反中央八项规定精神，长期要求他人无偿为其家人提供高级轿车、专用司机等服务，顶风违纪，多次违规接受高档宴请，收受巨额礼品、礼金；生活奢靡，贪图享乐，道德败坏，搞权色交易。

努尔·白克力理想信念丧失，毫无“四个意识”，严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、生活纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，毫无顾忌、不知敬畏，性质极其恶劣，后果特别严重，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予努尔·白克力开除党籍处分；国家监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。