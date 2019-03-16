报告：中国今年将迎来五座12英寸晶圆厂

一家调查机构报告称，今年全球将有九座12英寸（300毫米）晶圆厂开业，其中五座来自中国，预计2020年还将新增六座。

据中证网报道，知名半导体第三方市调机构IC Insights于美国时间昨天（15日）发布的报告称，这15座晶圆新厂将用于生产存储产品DRAM和NAND Flash，以及晶圆代工。

报告显示，2008年起12英寸晶圆就占据了业界的主要晶圆尺寸。自那以后，12英寸晶圆厂的数量持续增加。随着今年九座12英寸晶圆厂开业，到今年年底，全球运营的12英寸晶圆厂数量将升至121座。

IC Insights预计，到2023年底，全球预计将比2018年增加26座12英寸晶圆厂，总数达到138座。与之相比，截至2018年年底，全球共有150座8英寸晶圆厂投入运行，而8英寸晶圆厂的峰值为210座。

值得一提的是，2018年NAND Flash市场供过于求，价格下滑明显。中国闪存市场网监测的数据显示，2018年消费类NAND Flash价格大跌65%。该机构预测，今年第一季度NAND Flash市场价格将持续跌势，进入二季度市场需求会有所上升，而NAND Flash市场也将上演供应和需求的拉锯战。