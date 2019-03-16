贵州家犬监督女孩做功课 网民笑称这只狗还真不容易

网络流传了据称是贵州一只会监督女孩做功课的狗，让网民笑称这只狗还真不容易，为这个家操碎了心。

据香港《星岛日报》今天（16日）报道，狗主人徐亮说，这只狗今年快3岁，自己从小训练它，如今它非常聪明，学会了很多技能，他也希望通过训练狗，防止狗伤人，让更多人喜欢狗。

从网络流传的影片可见，在一张书桌前，一名女孩正在做功课，对面一只白色的狗，前脚站着在桌上，眼睛全神贯注瞪着女孩，就像在监督她做功课般，场面滑稽。影片在网络曝光后，网民笑称这只白色小狗为了小主人好好学习也是操碎了心。

这只狗名叫“饭团”。徐亮说，有一次，徐亮要忙家务，就告诉饭团，“看着姐姐写作业”，没想到它真的听懂了，就站在女儿旁边看着她。

徐亮说：“女儿如果玩手机的话，它会有反应，但肯定没办法像人一样监督她”。除饭团以外，徐亮还收养了三只流浪狗，它们现在也能够看女儿做作业，但是都没有饭团认真，也没有饭团坚持的时间长。

徐亮喜欢狗，饭团还没领回家的时候，他就在网上学习训练狗的方法。饭团还未满月的时候，就已经学会走仅有两只手指粗的钢板。如今快3岁的饭团，能够和人握手、躺着不动、守东西以及翻跃障碍物等很多技能。一段徐亮拍摄的影片中，女儿弯着腰，饭团能够轻松的从女儿背上一跃而过。

徐亮说，作为养狗的人，如果希望别人喜欢狗，可以通过训练，教会它们守规矩，也自然能够让更多人喜欢狗。

（视频来源：梨视频/秒拍）