台湾立委补选“韩流”失灵 民进党台南新北险胜

（台北讯）台湾四县市今天举行立委补选，面对“韩流”强袭，力求败部复活的民进党在激战区新北市和台南市险胜，暂获喘息空间。去年势如破竹的国民党则未能延续胜选士气，仅保住彰化县一席，原本稳操胜券的离岛金门县因蓝军分裂而失守，引起外界质疑“韩流”效应失灵。

但高雄市长韩国瑜今晚开直播回应说，“韩流”没了，“没什么了不起”。他指出，尽管民进党大举动用资源辅选，国民党“空降”的人选仍拼到只小输，说明“输的不算输，赢的不算赢”。

国民党原本评估“坐三望四”，盼拿下有优势的彰化和金门之余，更要在“绿到出汁”的新北和台南抢滩成功。然而，随着各县市投票所从今午4时陆续开票，蓝军的士气开始急转直下。

原为国民党议员的无党籍金门立委候选人陈玉珍（7117票）在“六抢一”的战局中以黑马之姿爆冷，开票一小时后率先自行宣布当选，成为金门首位女立委，震惊蓝营。

国民党彰化立委候选人柯呈枋（4万7835票）虽也紧接着自行宣布当选，但这个捷报很快就被其余两个选区的失利掩盖。

坦承“自己努力不够”的国民党新北立委候选人郑世维，以5万1127票不敌二度回锅的民进党对手余天（5万6888票）；代表蓝营出征台南的台南市议员谢龙介则以5万9194票，败给民进党候选人郭国文（6万2858票）。

国民党透过发言人欧阳龙指出，选举瞬息万变，国民党不会恃去年的胜选而骄，会朝“贴近民意，了解民心所在”继续努力。

尽管成功“保二”，民进党主席卓荣泰今天依旧面色凝重，表示“后面的路还很长”，强调绿营下一波将面临更大挑战。

国民党此次选举试图复制韩国瑜去年大打“经济牌”的策略，民进党则以“主权牌”因应。对于竞选路线是否奏效，卓荣泰受访时说他有把握，“明天中国北京政府不敢再说，他们取得海峡两岸发展的主导权”。

东华大学教授施正锋向《联合早报》分析，此次补选是总统蔡英文和韩国瑜的提前对决，选情异常紧绷，也让新北和台南的投票率冲破四成，比一般补选高。他认为，绿营选民原本意兴阑珊，但由于不满媒体过度炒作“韩流”，以及中国大陆近来对台强势作为，加上前总统陈水扁选前助攻都促使他们出来投票。然而，民进党险胜意味着前路依旧艰困。

文化大学特聘讲座教授陈一新则指出，国民党过度依赖“韩流”，加上候选人本身“努力不够长”，都是小输的关键。他说：“韩国瑜不是常胜军，对他期待过高会害了他。国民党更要小心，去年的胜利不能冲昏脑袋，前方考验非常严峻。”

受访学者认为，此次“韩流”失灵，对韩国瑜有伤，势必影响他被征召选总统的可能，同时牵动蓝营“太阳”的初选角力。过去三周全力为郭国文辅选的前行政院长赖清德则可能因“抬轿”有功，成为挑战蔡英文争取民进党总统提名的对手。赖清德今天受访时对此仅说目前“没有特别想到其他的”。

不论如何，此次补选结果无疑扭转了弥漫民进党的低气压。蔡英文今天在面簿说：“我们今天一起争了一口气，但我们绝对不能松一口气。”（联合早报台北特派员黄顺杰报道）