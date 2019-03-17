上交所召开科创板股票发行承销工作座谈会 讨论如何防止爆炒

上海证券交易所于16日上午牵头券商召开科创板股票公开发行承销工作座谈会。座谈会由上交所副总经理阙波主持召开，18家券商的相关负责人参加会议。

据澎湃新闻报道，记者从参加会议的券商投行代表处了解到，会议主要从券商角度讨论了如何促成合理定价，防止二级市场的爆炒行为，以实现科创板股票交易的平稳运行。

据悉，本次会议以座谈为主，出席会议的上交所领导并未进行定调。

据了解，上交所将于近期设立科创板股票公开发行自律委员会，本次会议主要是针对自律委员会的筹建所进行的前期准备工作。

记者从投行人士处了解到，不同于目前A股的直接定价，科创板的发行定价是采取更加市场化的询价方式，在科创板股票发行方面，业内普遍希望监管层不要进行限制市盈率等窗口指导动作，相信机构投资者在网下发行中的分配份额提升会有利于提升询价真实性，保荐机构可以积极引导机构投资者充分询价，产生更合理的发行定价。

不过，也有业内人士认为，科创板新股上市后大概率会发生暴涨。

东北证券3月14日发布的研报认为，由于新股定价不会过高，且开始阶段科创板公司稀缺，短期内新股首日暴涨是唯一事件，但随着注册制下新股登陆加快，首日破发也会是正常状态。

某中型券商投行人士表示，近期投资者开通科创板交易权限的数量超出预期，不少客户明确表示将积极参与科创板股票“打新”。此前也有市场消息称，有基金公司正在酝酿推出科创板打新产品。