网传江苏徐州财政局长“不雅聊天记录” 当事人称系造谣

一份被指江苏省徐州市财政局局长姚宾礼与女性的不雅聊天记录16日在微博上曝光。该事件中涉及到的当事人姚宾礼已委托律师处理。其代理律师发布消息称，网传内容系造谣，目前已经报警。

据上游新闻报道，这份网传聊天记录显示，备注姓名为“姚宾礼”。聊天时间为22点46分至23点，具体日期不详。聊天内容中5次提到“姚局”字眼，包含开房、给现金、表等内容。发布微博者除发布不雅聊天记录外，还特别标注了“徐州市财政局”字样，并配发了徐州市财政局局长姚宾礼出席会议照片及个人履历。

徐州市财政局官网显示，姚宾礼系该局局长，主持全面工作，分管预算处、人事教育处。公开信息中显示，姚宾礼出生于1963年7月，浙江桐庐人，2017年9月起出任徐州市财政局局长一职。

此微博发布后，引起网友广泛关注，并被大量转发。16日，上游新闻记者通过官方渠道获悉，目前官方已注意到此事，但经初步核实系造谣。

16日下午，姚宾礼代理律师所在律师事务所发布微博称：近日，有人在网络上造谣诽谤，恶意中伤姚宾礼先生，给其及家人名誉和精神上造成极大伤害，姚宾礼已向公安机关报案。并将追究造谣者和恶意传播谣言者法律责任。