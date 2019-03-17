鸿海要与高雄推动地方经济发展 韩国瑜称今将会见郭台铭

高雄市长韩国瑜昨天（16日）晚间在立委补选结果揭晓后在面簿直播，提到鸿海集团将与高雄市政府签订合作备忘录。鸿海则在晚间发出采访通知称，要与高雄市政府推动地方经济发展。业界臆测，双方合作焦点将锁定在永龄农场与软体园区。

据台湾《经济日报》报道，韩国瑜在选前就力邀鸿海来高雄投资，更在直播时，直接点名，隔天要见到鸿海董事长郭台铭，来高雄扩大投资创造更多工作机会，除了谢谢之外，希望更多企业家来到高雄投资。

鸿海也发出媒体采访通知，鸿海科技集团与高雄市政府携手推动地方经济发展合作记者会，将在今天下午高雄软体园区的鸿海软体研发大楼举行。

据了解，韩国瑜跟郭台铭可望签署合作备忘录，合作焦点锁定永龄农场及软体园区。

高雄永龄农场年产300多种，800多吨的有机蔬果及香草，是郭台铭跟鸿海集团健康食物的重要来源，日前郭台铭更曾表示，永龄农场就是88风灾之后，为了照顾灾民，捐给高雄的产业。

韩国瑜选前跟上任后也持续邀请鸿海投资高雄，日前鸿海教育基金会也宣布采购500万高雄农特产品，转赠当地教育团体。据了解，未来高雄要人进的来，货出的去，双方可能在农特产品的营销上，以及软体园区部分可望有进一步合作。

此外，日前郭台铭在面簿上大力澄清高雄软体园区的投资没有如同媒体报道的800亿元（新台币，约35亿新元）。据了解，目前鸿海在高雄软体园区投资以高速资料中心为主，据了解郭台铭将说清楚讲明白未来计画，可能包含人力及新技术的投资。