“夸夸群”在高校迅速蹿红 专家：应理性对待

近段时间以来，中国很多高校内陆续涌现出“夸夸群”，只要在群里说出任何事，都可以得到群友的无条件夸赞。有心理专家指出，这类群需要把握好一个度，如果过度迷恋虚拟虚幻的夸赞，可能会迷失自我。

据重庆晨报报道，重大夸夸群群主蔡可君向记者介绍，这类只能夸人的群起初是在豆瓣小组中火起来的，然后很多高校都有了夸夸群，她便自己建了一个。随着同学之间的相互推荐，如今，重大夸夸群已经有150多个成员。

虽然对进群没有任何要求，但蔡可君坦言，这个群还是有群规的，“毕竟某个人做了坏事，不能也夸吧。”记者看到，蔡可君建立的群规基本来源于大多数高校的群规，要求精简夸赞语言，使用文明用语，严禁传递过于负能量、暴力、色情、灵异恐怖的信息。

心理专家陈志林表示，从心理学角度上来看，每一个人除去身份以外，都希望被夸、被鼓励，这是一种对自己价值感的认可，是所有人的心理特征和需求。

而夸夸群的出现，满足了人们对心理抚慰的需求，是对压力的一种排解方式，有一定积极作用。不仅仅是大学生，在职场上，社会中都有类似的群出现。当一些人渴望被夸的需求在现实中无法被满足，便通过虚拟世界得到满足，可以调解自我情绪，满足精神世界的需求。

但陈志林提醒，这类群的建立，需要把握好一个度，如果过度迷恋虚拟虚幻的夸赞，可能会导致不够明确自己，可能会变得虚荣和浮躁，在现实中产生心理落差，甚至可能迷失自我。