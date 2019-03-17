李克强：深入做好“三农”工作

据新华社报道，中国总理李克强对昨天（16日）召开的全国春季农业生产暨农业机械化转型升级工作会议作出批示，指出要深入做好“三农”工作。

全文如下：

全国春季农业生产暨农业机械化转型升级工作会议3月16日在湖北省襄阳市召开。会议深入学习领会习近平总书记关于做好“三农”工作的重要论述，认真落实李克强总理重要批示要求，深入分析农业生产形势，全面部署加强农业生产、发展乡村产业、创新农业经营方式、促进农业机械化转型升级等重点工作。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强对会议作出重要批示。批示指出：深入做好“三农”工作特别是春季农业生产工作，对今年应对复杂形势、保持经济社会发展大局稳定具有重要意义。各地区各部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央经济工作会议和政府工作报告部署，坚持农业农村优先发展，深化农业供给侧结构性改革，促进农业转型升级和高质量发展。要毫不放松抓好春季田管和春耕备耕，稳定粮食播种面积，落实好粮食生产各项扶持政策。加快农业机械化和农机装备产业转型升级，大力推进高标准农田建设，着力提升粮食和农业综合生产能力，确保粮食生产稳定发展和重要农产品有效供给。深入实施“互联网+农业”，支持返乡入乡创业创新，扎实做好农村改革、脱贫攻坚、农村人居环境整治等重点工作，为推进乡村振兴、决胜全面建成小康社会打下坚实基础。

中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。他指出，要全面贯彻中央经济工作会议精神，认真落实政府工作报告部署，切实扛稳粮食安全重任，深入推进农业供给侧结构性改革，不断提高农业质量效益和竞争力。

胡春华强调，要把确保粮食和重要农产品供给作为农业农村工作的首要任务，切实稳定粮食播种面积和产量，调整优化生产结构，加强高标准农田建设，强化农业科技支撑，稳步提升粮食产能。要因地制宜扩大草食畜牧业生产，积极推进标准化规模化养殖，加强非洲猪瘟等疫病防控，加快优化生产布局，全面提升畜牧业发展水平。要大力振兴乡村产业，积极发展以农业农村资源为依托的高质量二三产业，切实加强与市场需求的有效对接。要积极创新农业经营方式，发展农业社会化服务，加快推进农业机械化转型升级，加强农业防灾减灾，保障农业生产稳定发展。