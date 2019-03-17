日大学约700名中越等外籍学生“失踪” 有学生反映不满课程安排

日本一所大学有约700名来自中国、尼泊尔等国的外国学生“失踪”。有学生称，选择离开是因为对大学课程感到不满。

综合日本共同社和新华侨报网前天（15日）报道，这些学生就读东京福祉大学，而这所大学共有5000多名留学生，接收留学生人数仅次于早稻田大学。

校方指出，这些学生都是去年4月作为本科预科班的研究生，来自越南、中国等国，已被大学开除学籍。被开除的留学生在2016年有264人，2017年则有493人。据悉，很多人仅上了几次课就不来了，且不缴纳学费。

其中一位自主失踪而被开除学籍的蒙古男学生说：“上课的内容和我所期待的有差距。刚进入学校时，真的是想好好学习的，但学校里什么都不教。我是从去年11月开始不去的，现在在做搬家的工作。”

《日本新华侨报》记者发现，东京福祉大学面向留学生的宣传资料封面上写的是，“助力您成为有钱人的梦想”。

东京福祉大学回应，“伴随着留学生人数的增加，学校接收留学生的支援制度正在不断改进中。”对700名留学生“下落不明”问题没有任何回答。

日本法务省说，2017年该校有几十名留学生在签证过期后仍留在日本，处于非法滞留状态。