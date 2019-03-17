成都学校食安事件：发现有人疑似制作虚假食材图片

在今天（17日）举行的成都七中实验学校食堂管理问题成都市联合调查组新闻发布会上，成都市市场监管局局长贺欣介绍，前天，成都市市场监管局对成都七中实验学校食材开展了溯源调查，并对网络流传图片中的相关食材进行了检测。

据中国《四川日报》报道，贺欣介绍说，事发后，网络流传了一些被认为是发霉、变质的食材照片。为此，温江区市场监管局执法人员，第三方技术机构检验人员，成都七中实验学校校领导、校方管理人员和教师代表等，对当天现场封存于学校食堂冻库的食材拍摄了照片。

第一组是肉夹馍照片。左边是网络流传的所谓发了霉的肉夹馍照片；右边第一张拍摄于冻库、第二张拍摄于实验室。大家可以看到，左右两边照片的肉夹馍色泽有明显差别，从右边的照片可以清楚看到，肉夹馍表面白色部分为饼皮渣和冰晶，不是发霉的肉夹馍。

（《四川日报》微博）

第二组是牛排照片。左边是网络流传的所谓发霉、有杂质的牛排照片；右边是拍摄于学校冻库的牛排照片。大家可以看到，右边照片清楚显示，牛排表面没有发霉，所谓“杂质”实际上是红曲米。右上角的白色物为肉夹馍。

（《四川日报》微博）

第三组是鸡腿照片。左边照片是网络流传的使用了硫磺的鸡腿；右边照片清楚显示，鸡腿表面的黄色粉末实际上是姜黄粉，根本不是硫磺。

（《四川日报》微博）

第四组是鱿鱼照片。左边是网络流传的污染了的鱿鱼照片；右边照片是冰冻鱿鱼的色泽正常，其上附着的黄色、绿色物为玉米、豌豆、火腿肠等其它食材。

（《四川日报》微博）

第五组是牛肉照片。左边是网络流传的所谓变质牛肉；右边是冻库拍摄的牛肉照片，大家可以清楚地看到冰冻牛肉的色泽正常，其表面有淡黄色的板栗和白色的被撕破的食品包装袋，不是变质牛肉。

（《四川日报》微博）

第六组是粉条照片。左边是网络流传的有霉斑的粉条照片；右边是库房及检测机构实验室拍摄的粉条照片。经专家和四川源坤国科质量检验有限公司检测人员鉴定，粉条表面有肉眼可见的霉斑，检验结果为不合格。

（《四川日报》微博）

贺欣介绍，在检查厨房冻库时，调看厨房内监控视频后，发现有人疑似制作虚假食材图片，与网上炒作的图片相似。温江区市场监管局已将涉嫌犯罪线索移送公安机关。

下一步，成都市市场监管系统将进一步贯彻“四个最严”要求，加强食品安全监管，让大家吃得更放心。