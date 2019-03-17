南京餐馆被曝出食安乱象 执法人员隔日突查发现不少相同问题

中国江苏广电总台融媒体新闻中心在3·15直播节目中曝光了知名餐饮品牌“外婆家”南京水平方店后厨乱象，引发公众对食品安全问题的高度关注。当地执法人员随后也对其他知名餐饮品牌进行了突击检查，结果问题同样不少。

据中国荔枝网报道，“外婆家”南京水平方店前天（15日）被曝出存在洗菜池里洗拖把、厨师踩着案板走、部分蔬菜不洗就下锅、过期食材继续使用等食品安全问题后，当天门店就被停业整改。

“外婆家”相关负责人昨天来到市场监督管理部门接受调查处理，监管部门委托检测机构对“外婆家”菜品进行随机采样检测。

除了涉事的南京水平方店，目前“外婆家”全国门店都开展了自查工作，对全体工作人员进行卫生标准规范操作培训。与此同时，南京市场监督管理部门也委托江苏省理化测试中心对"外婆家"南京水平方门店内封存的花菜、四季豆、金针菇等食材进行了抽检，检测结果将于下周公布。

昨早上11时30分，记者跟随市场监督管理部门的执法人员来到了各种知名餐饮连锁店的南京新街口金鹰商场，并走进西贝莜面村南京金鹰店的洗碗间，只见多位洗碗工正在忙碌。

工作人员称，经过去渣、清洗、消毒等步骤后，清洗好的餐具全部被放在保洁柜中，然后直接上餐给客人使用。

但是，执法人员发现，所谓清洗消毒后的餐具上全是油，碟子上面都有很多的污迹。比如图中这个是黄米糕留下来的，根本擦不掉，明显就感觉像是没洗过的。除了碟子，碗、杯子、甜品罐等清洗后的大多数餐具，也都能明显看到食物残渣、油渍、灰尘，以及残留的洗涤剂。

对此，西贝莜面村南京金鹰店店长表示，在使用之前工作人员会再次用口布进行擦拭。执法人员立即询问：“有没有用做到一次性毛巾擦一个杯子扔一个？”店长答复，没有做到。执法人员当即表指出：“那你这个擦它有何意义，反而导致二次污染。”

餐具清洗如此马虎，正在用餐的市民却全然没有察觉。

除了污渍斑斑的餐具，后厨配餐人员的操作也存在问题。一位工作人员一边切肉夹馍的馅，一边用擦桌子的抹布擦手。

此外，前厅“明厨亮灶”的厨师，尽管戴上了手套和帽子，却没有一个按要求佩戴口罩。执法人员依据《中华人民共和国食品安全法》第126条，给店方下达责令改正通知书，要求立即改正，同时要求西贝莜面村相关负责人下周到市场监督部门接受进一步调查处理。

16日下午5时30分，内蒙古西贝餐饮集团有限公司相关负责人向记者发来了一份文字声明。

声明表示，对于在今天的检查中门店确实存在餐具未清理干净的情况，他们表示感到非常歉意，感谢政府及媒体的监督指正。他们会积极配合食药监的整改通知，认真整改。门店强化会议宣导，洗碗间内每天安排专人对于已清洗完成的餐具进行再次检查，并对后厨清洁操作流程进行进一步梳理，确保餐具严格符合卫生标准。

