争访韩国瑜被推开 台女记者称被袭胸会提告男记者

台湾一名男记者前天（15日）为争取采高雄市长访韩国瑜的机会，与其他记者推挤，并推开一位女记者。这名女记者后来在社媒上称男记者用手肘攻击她的胸部，是公然施暴、性骚扰，并说会提告这名男记者。

据台湾《苹果日报》报道，事发正值台南市立委补选投票前夕。《苹果日报》也提供视频，显示国民党谢龙介前往麻豆的农渔产业嘉年华造势，高雄市长韩国瑜也前来站台助选，现场不只被民众挤爆，媒体也是挤歪了。而争议的焦点是，包括韩国瑜、谢龙介等人都已经在台上，现场电视台记者（包括文字和摄影记者）却因为想访韩国瑜、卡麦克风的位置，全都挤过去，反而把主角谢龙介挤到后方，现场混乱到令现场主持人狂喊：“各位媒体朋友，太挤了，各位媒体朋友，拜托！”

即便主持人喊话，但现场记者并没有退后的举动，主持人接着大喊：“咦，我们的龙介呢？媒体请你们配合好吗？媒体先生小姐们，拜托你们！”不久后，原本挡在台上前方的电视台摄影记者退后，韩国瑜和谢龙介终于挤到前方来，此时中天主播王又正也与两人紧贴，谢龙介就夹在记者群中拿着麦克风致词，但可以感觉得出来，现场媒体还是在挤，不只王又正明显感觉在挤，谢龙介也被挤到身体一直在晃动。

大约影片40秒，东森女记者从后方人群中挤出一条活路，硬是卡到谢龙介的前方，并把麦克风挤到韩国瑜的嘴前，加上其他记者也顺势一挤，谢龙介又被挤到后方，但此时讲话的是谢龙介，他也对现场状况莞尔自嘲“我们的韩市长，是要给我助选的！”主持人接话提醒“怎么变这样？给我们的候选人站来前面好吗？各位媒体朋友”当谢龙介二度挤到台前，王又正伸手勾住谢龙介的脖子，并想顺势紧靠、取回原本最近的采访位置，但此举也令女记者又得退回后方，因此她极力保住采访位置，双方便出现推挤动作。

由于王又正极力阻止，女记者随后被挤出镜头外，但当韩国瑜上台发言，女记者发动第二波攻击，再度试图再以“钻”的方式突围，但还是被王又正以搭住谢龙介肩膀的方式阻档。由于女记者较王又正矮小，所以一时间看起来女记者像被锁喉，而她即便再怎么奋力，都被王又正封锁未能再挤到前面。对此，女记者在今天（17日）在面簿痛批“王先生当时用手肘大力攻击我的胸部，以及用手肘勒脖等动作，这难道不是对女性工作者的不尊重，公然施暴和性骚扰吗？”女记者也在留言处回应“一定要提告”。

王又正则在面簿上写道“司仪跟韩国瑜都要谢龙介到台前，我要把谢龙介拉出来，某台女记者死命卡位边挡谢龙介边推我、挤我，逼得我只好把她顶回去，想腾出空间让谢龙介站到台前，然后同事放话说该女记者遭霸凌、性骚扰. ..我没有恶意推挤没有欺负人、没有霸凌谁”。