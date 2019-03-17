每两秒卖出一顶 中国假发成国外热销产品

阿里巴巴旗下跨境电商零售平台速卖通12日发布数据显示，中国假发已经成为外国消费者刚需，每两秒钟速卖通上就有一顶假发被买走。该平台假发类产品年销售额高达数十亿元人民币。

据中新网报道，速卖通目前是中国最大的跨境b2c（直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式）电商平台，已经开通18个语种的站点，覆盖全球220多个国家和地区。

该平台数据显示，秃已成为全世界共同的难题。

2018年，该平台假发品类销售额增长飞快，同比2017年，该平台假发品类对欧洲国家销售金额涨幅普遍超过50%，非洲地区购买假发品类的金额更是高速增长，南非、尼日利亚、赞比亚、肯尼亚、坦桑尼亚等10个国家购买金额涨幅在100%至300%之间。

在速卖通购买假发最多的国家分别是美国、英国、法国、南非、荷兰和意大利。

2018年，速卖通上的防脱发产品销售额也同比增长150%，生发精油、防脱洗发水、发际线遮瑕粉、激光生发梳、激光生发帽等防脱发产品热销海外。且男性用户的购买比例逐年提升，2018年同比增长11%。

得益于中国强大的假发生产供应链，中国假发已成为速卖通上最受海外消费者追捧的商品之一。

数据显示，速卖通上平均每两秒钟就有一顶假发被买走，假发类产品年销售额高达数十亿元人民币。在中国著名假发产业带河南省许昌市，当地生产的假发制品在速卖通平台上平均每天全球销量4万套，年成交额高达15亿元人民币（约3亿新元），在该平台海外成交商品中排名第一。