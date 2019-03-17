郭台铭宣布打造AI高雄智慧工农投资计划

鸿海集团董事长郭台铭今天（17日）下午与高雄市长韩国瑜会面，并邀请韩国瑜参观数据机房，也宣布要打造“AI高雄智慧工农”投资计划。与此同时，鸿海也与高雄市政府签署合作备忘录。

据台湾《联合报》报道，郭台铭邀请韩国瑜参观的高雄软体园区“鸿海全球大数据中心”，是鸿海集团超级电脑（AI人工智慧的大脑）所在地，是鸿海集团连结世界的枢纽，连结美国，欧洲，日本，还有韩市长所提南南合作区域，在台湾结合亚太电信的环岛光纤网路与国际海缆光纤串联，应用范围从精准医疗判读、运动数据分析、艺术动画运算，到工业4.0及智慧农业等领域，可以协助高雄进行产业升级，成为韩市长打造高雄全台首富的重要武器。

郭台铭说：“货出去，除了农产品，更要有高附加价值的智慧产品，人进来，除了提振观光带来庶民经济的繁荣，更要把高科技人才引入，增加长期，高消费的人口，才能让高雄发科技的大财。”鸿海集团在此次合作中希望能结合韩市长的号召力，与高雄市政府合作，招募留住或吸引北漂回来的优秀高端人才，提供其它县市，甚至是外籍人才来高雄发展的诱因。

鸿海一直希望能在高雄软体园区招聘到3000名以上的优秀软体工程师，从事大数据，AI及软体开发等工作，目前大约500位，征才没有期限，欢迎优秀人才加入。

郭台铭说，未来高雄经济引擎有两个关键因素，一是销售通路，持续广大的出海口是推升经济的动能，另一个是高科技质量，将成为经济发展续航力的燃料；因此不管是工业或农业都要升级，要有高科技才有竞争力。

在合作框架中，鸿海集团预计在高雄投资兴建全新智慧工厂，打造高度自动化垂直整合工厂，整合伺服器及存储设备产品的生产；并进一步利用相关工厂制造数据、原型研发能力，以及相关应用的开发能力，对外提供科技服务，协助地方工业、工厂智能升级，达成产业全面提升的综效，让高雄制造业“调体质”、“转筋骨”，达成高雄能长期发科技财的目标。高雄市政府也承诺积极协助工厂建置土地选址，解决营运所需之疑难杂症，并透过高雄当地产学合作, 从学校培养云端、AI、高端制造技术人才, 使其提早具备专业知识技能，为此智能化工厂储备人力。

此外，“永龄选物农业销售平台”将鸿海中国大陆厂区员工及眷属超过200万人以上消费作为基础，第一年全台出货1000万公斤农产及加工品，先以高雄当季盛产，产销调节品项为主。

永龄将以自身经验与高雄市政府共同扶持农民提升农业科技化程度，导入“简单农”云平台，辅导农民产品符合高品质的外销规范，让高雄农产品在海外能让所有消费者遡源辨认，建立高品质的品牌认同，永龄将协助销售至包括上海、北京、深圳、厦门等地，以长期建立品牌形象为目标，让农民能够提升实力与竞争力。