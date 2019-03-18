中国跳高名将张国伟因违规参加商业活动遭处罚

据新华社报道，针对17日网传的《关于对张国伟违规参加商业活动的处罚决定》（以下简称《决定》），中国跳高名将张国伟在个人微博上予以证实，并表示自己依然会战斗在国家队第一线。

据该《决定》描述，张国伟未经国家队批准，在2月底3月初先后两次编造理由私自外出参加商业活动，严重违反了《国家田径集训队管理规定》，造成了不良影响。根据相关规定，给予张国伟队内通报批评、扣除训练津贴、停止参加一切国内、国际比赛及一切社会活动等处罚。

张国伟在微博上说：“经过（体育总局田管）中心领导的谆谆教导，我深刻地感受到了领导的关心、爱护和期望，对于我的行为领导表示了理解和宽容。请放心，张国伟依然战斗在国家队第一线，为了梦想所应该承担的一切一点也不会少！”

《决定》还提到，希望全体国家队运动员、工作人员引以为戒，把全部精力集中到备战工作中来，全力完成多哈世锦赛和东京奥运会备战任务。

现年27岁的张国伟曾经在2015年北京世锦赛上赢得银牌，个人最好成绩达到2米38，距离名宿朱建华保持的2米39的全国纪录相差一厘米。但近几个赛季由于受到伤病影响，张国伟的成绩有所下滑，始终未能找回巅峰状态，本赛季他的最好成绩为2米21，尚未达到多哈世锦赛参赛标准。