科创板今起接受申请 上交所要求券商严把关

随着设立科创板并试点注册制相关准备工作的陆续完成，18日，科创板审核系统将正式运行，券商可以通过科创板电子申报系统递交企业IPO材料。

据新京报报道，与此同时，包括部分新三板企业，一部分专注于科技创新领域的企业，纷纷宣布将申请登陆科创板，地方证监局也已经做好了企业申请登陆科创板的上市辅导备案的准备工作，科创板大幕正式拉开。

上交所科创板上市审核中心此前发出《关于组织科创板股票发行上市审核系统集中测试演练的通知》。通知指出，“3月18日起，审核系统将正式进入生产状态，所有通过审核系统提交的文件将被视为正式的科创板股票发行上市审核文件。”北京证监局近日下发通知，宣布自2019年3月18日起，开始接收北京辖区科创板拟上市公司辅导备案登记申请。

16日，上交所举行设立科创板并试点注册制会员准备工作座谈会，近百家会员单位主要负责人出席了此次大会。

上交所强调，设立科创板并试点注册制是大事，大事要办成好事，防控风险是第一要旨。会员单位要“严把七道关”，包括交易权限开通关、企业选择关、发行定价关、材料申报关、上市初期交易监管关、系统安全运行关和廉洁关，按照“高标准、稳起步、严监管、控风险”的基本要求，共同做好设立科创板并试点注册制各项准备工作。

根据浙江、黑龙江、上海、山东等地证监局近日公布的上市辅导企业材料，启明医疗、新光光电、聚辰半导体、申联生物医药和睿创微纳等5家企业将“冲刺”科创板。