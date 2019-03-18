荃湾线测试新信号系统酿两车相撞 港铁金钟站至中环站服务全日暂停

港铁荃湾线中环站发生列车相撞事故，有一名车长脚部受伤送院。受事故影响，荃湾线来往金钟站和中环站服务全日暂停。

据星岛日报报道，事发在凌晨约3时，当时港铁正进行信号系统测试，一列由金钟站前往中环站的列车，与另一列由中环站驶往金钟站的列车相撞，有车长受伤，大批消防员到场，将车长救出送院。

港铁发言人表示，经工程人员确定安全后，荃湾线来往金钟站和中环站服务暂停；来往荃湾站和金钟站维持3分半钟一班；发言人又呼吁乘客可于金钟站转乘港岛线，乘客亦可考虑使用其他铁路线或其他交通工具。

港铁车务总监刘天成表示，对这次事件向受影响乘客致歉，初步相信事故是与新信号系统在夜间非行车时间测试有关，港铁目前已经全面暂停全部非行车时间、无载客情况下的新信号系统测试，至于确实的事故原因仍需深入调查。

他又指，由于事故中，其中一列列车的两个转向架偏离路轨，需时修复，今日荃湾线中环站至金钟站将未能提供服务，繁忙时间将会进行人流管制措施。

消防港岛中区副指挥官董国强表示，事故发生在荃湾线中环站往金钟站2号月台外100米处，两列列车发生碰撞，其中一列驶往中环的列车车头损毁，另一列前往荃湾的列车第3、4卡车厢损毁。涉事的两列列车均无载乘客，事故中2名车长亦没有被困，由消防员协助离开，其中一人脚部伤送院。