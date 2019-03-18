柯文哲：我的优点是政治包袱少

据美国之音报道，台北市长柯文哲昨天说，作为一个无党派独立政治人物，他的优点是意识形态和政治包袱少，而且比较清廉。

针对如果作为独立参选人竞选台湾总统，在两岸关系、统独等重要议题上跟其他参选人相比优势是什么的问题时，柯文哲表示：“我发现作为一个独立的台北市长、没有党派的台北市长，我发现最重要就是我还是包袱比较少，不管是意识形态，或政治包袱，还有人情的包袱。还有一点，在选举的过程中也没有去跟这些财团有太大的挂钩，我们选举费用也很低。所以我倒觉得我们执政的，你问我的结论，我觉得我的执政的抱负比较少，所以我可以按照实际的问题提出一些比较实际的处理方式，而不要去考虑太多东西，我没有太多的负担，这是我的优点。”

柯文哲将于星期一访问华盛顿，“将自己介绍给美国”是他此次“学习之旅”的目标。他认为华盛顿对他好奇是一定的。他在集体采访中回答一名记者提问时说：“事实上在历史上很少外科医生变成政治人物的。我查过美国总统从来没有，据我所知马来西亚马哈迪是医生，在亚洲地区，日本也没有首相是医生出身的。所以对这些所谓的传统的政界来讲，有一个医生跳出来当政治人物，他们都很好奇。”

台湾将于明年举行总统大选。现任总统民进党籍的蔡英文已经表示将寻求连任；国民党将在党内初选中产生一名候选人。柯文哲目前尚未宣布参选，但他表示6月会有答案。