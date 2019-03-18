北京多家超市售卖假冒星巴克速溶咖啡

据《新京报》消息，北京多家超市日前被发现，有售卖不少贴有“广州百益”字样防伪标签的“同款”星巴克速溶咖啡。对此，星巴克中国方面称，“广州百益”并非其经销商，星巴克门店工作人员表示该产品系假冒。

《新京报》16日、17日在北京市区探访，发现有多家超市在售卖被媒体曝光的星巴克速溶咖啡“同款”，包装显示，经销商均为广州市百益食品贸易有限公司。

3月15日，江苏当地媒体报道，南京一些知名超市售卖的星巴克速溶咖啡与星巴克门店出售的速溶咖啡包装有较大差异，后经鉴定系假冒产品。这些假冒产品包装盒上均贴有广州百益的防伪标签。

据《新京报》发现，北京市朝阳区广和里中街上的一家BC进口商品商行内，就有售卖星巴克焦糖、卡布奇诺、香草、摩卡、原味五种口味的速溶咖啡，每盒五条装，价格为52元（人民币，下同，约10新元）。启封处贴有“广州市百益食品贸易有限公司独有防伪，仿冒必究”的标签。此外，这些咖啡生产日期为2018年4月份，保质期至2019年10月份。

在朝阳区西大望路一小区超市内，也有售卖同样包装的咖啡，每盒价格为32元。超市老板称，他所售卖的星巴克速溶咖啡是在北京新东郊商城进货，自己也不清楚是真是假。

天眼查资料显示，广州市百益食品贸易有限公司成立于2018年4月9日，注册资本50万元，法人为邓梓钊。其经营范围有预包装食品批发、坚果批发、商品批发贸易、货物进出口、技术进出口。

3月16日、17日，《新京报》多次拨打上述星巴克包装盒上印制的广州市百益食品贸易有限公司电话，均处于关机状态。

星巴克中国方面工作人员表示，从未授权广州市百益食品贸易有限公司作为经销商销售速溶咖啡。官方仅在线下实体店和天猫旗舰店有售卖速溶咖啡，从未在任何超市售卖，并称可携带相关商品到线下门店核实真伪。

北京朝阳区西大望路星巴克一线下门店的门店经理说，正宗的VIA奶冲咖啡每盒四条，包装盒上印制的是瓷杯，而假冒品则为五条装，包装盒上印制的是玻璃杯。“正品也不会像假冒品一样，贴有防伪标志。”

他还表示，星巴克免煮速溶咖啡都是自产自销，保质期一般为8个月，并没有假冒品标注的“18个月”那么长。