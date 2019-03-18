美媒：波音737 MAX客机安全评估存严重疏漏

（早报讯） 美国媒体报道，波音公司2015年推出737 MAX新型客机之后，为了获得美国联邦政府的认证，向联邦航空总署提交的客机新型飞行控制系统的安全评估存在许多安全疏漏。

《西雅图时报》17日援引联邦航空总署的现任和前任工程师的话说，波音提交的安全评估存在以下问题：

一， 安全报告没有充分标出新型飞行控制系统的全部动力。为了防止飞机空中失速，飞行控制系统可以转动飞机的水平机翼，让机头朝下。但客机服役之后，控制系统转动水平机翼的速度要比安全评估标出的速度高出三倍多。

二， 驾驶员做出回应后，报告未能充分考虑到系统能否及时复原，也未能考虑到系统还可能继续把机头往下推。

三， 系统的危险评估定在“有害”（hazardous）等级，比“灾难性”低一级。即便定在“有害”等级，也不能只靠一个单一的传感器的信号去阻止飞行控制系统的启动，而这套系统正是这样设计的。

四， 报告称，客机水平翼的转动角度小于0.6度，但去年狮航610航班坠毁后，波音首次向各航空公司提供的“操纵特性增加系统”说明则把角度标成2.5度。

美国之音报道，这让联邦航空总署的工程师大吃一惊。狮航客机失事后的调查显示，波音737 MAX客机上伸出机外的唯一的传感器失灵，导致飞机坠毁前飞行控制系统被启动了多次，机头不断向下翻转，飞行员则拼命把飞机向上拉抬。

此外，这套新型飞行控制系统让驾驶员无法完全控制飞机，需要新装的飞行控制系统自动调节，理由是波音737 MAX客机的引擎过大，在机翼上的位置必须更加前置，客机的气动升力因此得到了改变。

《西雅图时报》的报道指出，波音737 MAX客机的竞争对手是欧洲空客的A320neo客机，但研发已经晚了九个月。工程师说，联邦航空总署就把波音737 MAX飞行控制系统的安全评估任务交给了波音，并要求自身的工程师加快检查进度。波音737 MAX客机最后在2017年获得了联邦航空总署的认证。

联邦航空总署的工程师把他们的发现通知了《西雅图时报》，后者在11天前，也就是埃塞俄比亚上星期天发生空难之前，把这个消息通知了波音公司和联邦航空总署，但都没有得到回应。