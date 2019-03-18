赖清德将登记总统初选 柯文哲：让我们继续看下去

民进党今天展开总统大选党内初选登记，不过如今传出台湾行政院前院长赖清德将前往登记，引发热议。对此，目前人在美国出访的台北市长柯文哲表示，他能不能套用之名主播盛竹如的话“让我们继续看下去”。

据联合新闻网报道，至于是否觉得赖清德参选的赢面比总统蔡英文大，柯文哲回应说，再看下去，一个月内你就知道了。

不过，由于柯文哲母亲何瑞英过去曾说过，如果他们家是善良的，柯文哲不可能有野心与蔡英文抢大位，但如果对手是赖清德就不一定了。对此，柯文哲显得相当惊讶，直问“有吗”？什么时候，查一下，“印象中我妈妈没有和我讲过这句话”。

据报道，由于独派大老过去多半力挺赖清德，如今若赖清德出线，是否会争取深绿选票有利？柯文哲说，像这种事情应该优先去问民进党，等民进党回答完了，再来问他还差不多。

由于柯文哲过去和前总统陈水扁关系不错，如今赖清德若出线，是否会担心他也来争取陈水扁的支持？柯文哲说，还是那句话，有登记就是有选，没有登记就是没有选，那么紧张干什么，“我发现所有人里面，我是最轻松的”。

柯文哲还表示，以前曾有人和他说过，身为候选人一定要记住一件事情，那就是当有五百人围着你喊“冻蒜”（当选）的时候，你以为全天下都在支持你，后来才发现原来只有那五百人。

柯文哲说，所以就是“do the right thing”、“do thing right”，然后“good heart”，做该做的事情，剩下的交给天去决定就好了，那么紧张干什么。

柯文哲强调，很多东西还是要去思考，台湾的困境真的是换一个总统就可以解决的吗？“我不觉得”，我们还是有很多问题要一挑条列出来，再一条条去思考。

