不满假新闻处罚进度 台立委批通讯传播委员会是僵尸单位

台湾交通委员会多名立委今天（18日）关注假新闻讯息，并询问国家通讯传播委员会（NCC）近半年针对假消息的开罚情形。NCC称，已针对中天、东森两家电视台开罚各20万，不过现场仍有多名立委对此进度表达不满，甚至痛批NCC是“僵尸单位”。

据台湾《自由时报》报道，立委郑宝清今天质询时直问，去年10月4日他就要求NCC要处理假新闻，当时主委詹婷怡还在委员会发怒拍麦克风，如今时隔快半年，NCC还是没有太多作为。宝清接也问，NCC目前处罚几件不实消息。

NCC主委詹婷怡开头先向郑宝清致歉，她表示，近半年来开罚案例一件事中天、一件是东森，如何让既有法定程序更强化，自己也会检讨。

郑宝清痛批，NCC有很多手段可以处罚，但通通没有做，依现行法律规范，业者在制作新闻及评论应注意事实查证及公平原则，若有违反最重可处20到200万元罚缓，并可停止该节目或广告。不过，NCC今年1月16日开罚中天和东森各20万元，尤其没连续罚更让人痛心，根本是“尚方宝剑高高举起、又轻轻放下”。

另一名立委林俊宪也开骂，三年多来台湾已经快失去控制，任何假消息如入无人之境，好像没政府在管，尤其很多假消息都是针对选举，对社会影响更大，包括总统、行政院院长和立法院都已对NCC不满很久，并痛批NCC根本是“僵尸单位”。

詹婷怡坦言，目前制度不健全，当局会考虑怎么让制度更完善。各界的声音NCC都有听见，如何在法定要件之下强化程序和真正功用，同时提升媒体公信力，都是NCC要努力的。外界对于个案处理程序较长有意见，NCC也会思考如何让既有流程加速、缩短时效，甚至适时向外界揭露进度。