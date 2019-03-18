蓝委：赖清德参加总统初选 因为蔡英文民调持续低落

前行政院长赖清德今天（18日）抛出震撼弹，表态参加民进党总统初选。国民党立委李彦秀认为，赖清德参加总统初选是因为总统蔡英文的民调持续低落，而且赖清德在民进党内有支持声音，国民党应找出最强候选人，才能打赢选战。

据台湾《自由时报》报道，李彦秀指出，赖清德参选总统是因为蔡英文民调持续低落，有没有办法打赢2020，在民进党内很多问号，包括很多立委也有很多疑虑，现在“蔡赖配”是民进党主流意见，但是赖清德本身意愿到底是什么，都值得观察，相信赖清德在民进党内还是有一股支持的声音。

李彦秀强调，不论是“蔡赖配”或赖清德出线，国民党应要思考把两岸论述、国家定位深化、说明清楚，让民众信任国民党，让讨厌民进党转成支持国民党，国民党要加紧脚步，剩下10个月时间，不能有太多迟疑，尽速把位置调整好，找出最强候选人。

李彦秀说，透过初选方式，大家如何团结，是党中央现在要即刻做的﹔民进党还是非常会选举，特别是这次大环境不佳状况下，民进党还可以赢得两席，民进党挟行政资源，国民党完全在野没有资源，如何打赢选战，蓝营应以大局为重好好思考。

国民党立委费鸿泰认为，赖清德参选是民进党派系谈不拢的结果，尤其独派挺前总统陈水扁要求特赦，特赦议题对蔡英文乃至于赖清徳绝对是一个重大的题目，但如果赖抛出特赦扁的题目，只是向独派低头、向贪腐低头而已。

费鸿泰认为，国民党要透过各种方向民调，必须得做战略上的调整，因为当民进党在选举布局调整同时，国民党没有理由不去做调整、改变。如果赖清德拿到民进党总统候选人门票，这对民进党、国民党乃至台北市长柯文哲，都会产生化学变化，这时国民党若不去做调查研究、调整，明年选战会很辛苦。