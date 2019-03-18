蔡英文拟离台前完成初选登记 陈菊对赖清德参选很关心又忧心

行政院前院长赖清德今天（18日）登记党内初选。总统府指出，总统蔡英文将会按照既定规划在离开台湾前完成登记，只不过这个星期，蔡英文将以出访太平洋友邦为工作重点。

据台湾《联合报》报道，赖清德率先登记初选，一早府院党都遭突袭，尤其蔡英文已宣布参选，让总统府仔细讨论如何研拟回应，直到赖清德确定登记完毕后才说明。总统府发言人张惇涵指出，对蔡英文来说，现在最重要的事情，就是各项政策的顺利推动，至于党内初选，蔡英文将会按照既定规划在离开台湾前完成登记，此周将以出访太平洋友邦为工作重点，全力为台湾在国际发声。

不过，同属于新潮流派系的总统府秘书长陈菊、桃园市长郑文灿没有表达支持赖清德。虽说赖清德表示有一早向陈菊报告，并代请转达蔡英文总统，但陈菊却是在面簿上表达忧心，她说对于清德登记参选的消息，她很关心也很忧心，因为2020年的总统大选攸关台湾主权、国安甚至是民主的存续，必须跳脱个人的考量，从台湾整体的角度，尽最大努力团结起来，面对艰难的挑战，希望大家可以坐下来充分讨论、对话，一起为台湾找到最好的未来。

在去年选后声量大增的郑文灿则说，他听到这个消息的时候是蛮意外的，也有一点忧心，2020的总统大选攸关台湾是否能够走在正确的道路上，对台湾的安全、民主，以及人民的生活都会有重大的影响，这场选举民进党只能够团结，没有其他的选择，因为初选若造成党内的分歧，对整个大选是不利的，希望各方能够坐下来好好谈一谈，“团结是唯一的胜选的方法，所以我想民进党在这个时刻，要发挥冷静的智慧”。