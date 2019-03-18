中纪委：密切关注享乐主义、奢靡之风的隐形变异问题

据中央纪委国家监委网站消息，中央纪委国家监委机关前天（16日）召开会议传达学习全国两会精神。受中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际委托，中共中央政治局委员、中央纪委副书记、国家监委主任杨晓渡主持会议并讲话，强调各级纪检监察机关要不断增强“四个意识”、始终坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到以习近平为核心的党中央决策部署上来，把贯彻全国两会精神与贯彻中央纪委三次全会精神贯通起来，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以高质量发展的纪检监察工作，确保党中央重大决策部署贯彻落实到位。

杨晓渡强调，要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，努力向融会贯通的高境界迈进，把学习成果转化为推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的思路、办法和举措。要紧盯经济社会发展重点任务强化政治监督，切实做到党中央重大决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里，推动各地区各部门解决好各自领域内的“最后一公里”问题。要坚决破除形式主义、官僚主义，密切关注享乐主义、奢靡之风的隐形变异问题，以作风建设新成效为经济社会发展保驾护航。

杨晓渡说，要做实做细监督职责，用好用活“四种形态”，以日常监督、长期监督的实效确保公权力更好服务经济社会发展。要深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为经济社会发展清淤、排阻、助力、护航。要从严从实加强纪检监察队伍建设，持续提高政治能力、业务能力和自我监督能力，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

中央纪委副书记兼秘书长、国家监委副主任杨晓超传达十三届全国人大二次会议和全国政协十三届二次会议精神，中央纪委国家监委驻委领导同志出席会议。机关省部级离退休老同志、离退休干部代表、副部长级室主任、副部级巡视专员、副秘书长，各单位副局级以上干部，派驻党政机关纪检监察组副局级以上干部，在京中管企业、中管金融企业纪检监察组、纪委（监察专员办）副职以上干部，京外中管企业、中管金融企业纪检监察组、纪委（监察专员办）负责同志参加会议。

