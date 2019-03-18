民调：赖清德大胜蔡英文 若代表民进党会赢过其他候选人

在前行政院长赖清德今天（18日）登记民进党内总统初选之际，一份民调显示，在民进党总统候选人里，赖清德支持度高达50.9%，大胜蔡英文的29.2%。如果赖清德最后代表民进党参选，也会赢过其他候选人。

据台湾《联合报》报道，这份由亲绿的新台湾国策智库发表的最新民调显示，对于民进党总统候选人部分，民调针对支持赖清德、蔡英文二人询问，赖清德的支持度是50.9%、蔡英文是29.2%。其中，民进党支持者里，赖清德是48.1%、蔡英文是43.1%。

在国民党总统候选人部分，民调就朱立伦、王金平、吴敦义三人询问，朱立伦是43.8%、王金平33.8%、吴敦义6.1%。其中，朱立伦在国民党支持者获得67.0%的压倒性支持。

若把韩国瑜加入选择之列，王金平是31.2%、韩国瑜28.7%、朱立伦26.3%、吴敦义4.3%。其中，在国民党支持者里韩国瑜获得50.7%支持。而民进党支持者里则有53.3%支持王金平。

至于总统大选部分，如果民进党派出蔡英文，在与国民党候选人一对一对决下，蔡英文对吴敦义是：54.3%对29.5%；蔡英文对朱立伦是：37.9%对51.1%；蔡英文对韩国瑜是：41.6%对50.2%；蔡英文对王金平是：37.3%对49.0%。

如果民进党候选人改成赖清德，对上吴敦义则是64.8%对22.7%；对上朱立伦则是46.6%对44.1%；对上韩国瑜则是48.6%对44.6%；对上王金平则是49.6 %对36.7%。

如果把柯文哲也列入比较，柯文哲、蔡英文、吴敦义三人角逐分别是：40.8%、34.0%、16.1%。

如果民进党对手换上赖清德，柯文哲也参与角逐，赖清德、柯文哲、吴敦义三人支持度分别是：41.8%、36.3%、14.1%。

如果对手是赖清德、朱立伦、柯文哲，支持度分别为：36.1%、31.8%、27.9%。

如果对手是赖清德、韩国瑜、柯文哲，支持度分别为：35.3%、34.7%、24.1%。

如果对手是赖清德、柯文哲、王金平，支持度分别为：34.3%、33.4%、24.5%。

此次民调时间于3月12日至13日进行调查，成功访问1085人。