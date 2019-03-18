梵蒂冈消息人士：教宗方济各愿与习近平会面

梵蒂冈一名高层官员称，中国政府不应害怕罗马教廷的“不信任或敌意”；消息人士也透露，教宗方济各愿意同中国国家主席习近平会面。

如果双方实现会晤，习近平将成为史上第一位与天主教教宗会面的中国领导人。

路透社昨天引述梵蒂冈一名高层官员称，教宗方济各愿意同习近平会面，此前也曾有中间人就此事跟梵蒂冈接触，但中国方面尚未正式提出请求。

该名消息人士说，教宗方济各和习近平的会面仍有可能在最后一分钟加入日程。不过，梵蒂冈发言人表示，双方会面事宜并未在教宗的日程表中。

应意大利总统马塔雷拉、摩纳哥元首阿尔贝二世亲王和法国总统马克龙邀请，习近平将于3月21日至26日对上述三国进行国事访问。

北京在1951年与梵蒂冈断交，这是梵蒂冈去年9月与中国签署历史性的主教任命临时协议后，习近平首次访问意大利。

另一方面，梵蒂冈国务卿帕罗林（Pietro Parolin）在一本关于中国的新书序言中写道：“教廷不会对任何国家抱有不信任和敌意。”

他在新书《教会在中国——尚未书写的未来》中也写道，天主教会在中国的工作“不能脱离对中国人民及其合法政府的尊重和信任的立场”。

这被视为梵蒂冈当局为缓解北京担忧所做的另一次尝试。

帕罗林表示，中国与梵蒂冈可以透过全新的、集“神学、法律、牧师工作，甚至外交”于一体的方式，化解双方之前解不开的结。