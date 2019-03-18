领表登记参选民进党总统初选 赖清德：台湾要独立自主

台湾前行政院长赖清德今早（18日）正式登记参选民进党总统提名初选，为现任总统蔡英文的连任之路投下震撼弹，也搅乱蓝、白阵营的总统布局。

赖清德今天接近中午时候在幕僚以及民进党主席卓荣泰和党秘书长罗文嘉等人陪同下，现身中央党部领表登记。他在完成程序后说，民进党当前处境比2008年失去政权时更严峻，他近来深刻感受到绿营基层“非常焦虑”。

他也提到，自中国大陆国家主席习近平针对台湾提出“两制”台湾的“习五条”后，台湾的民主和主权正面临“空前的挑战和威胁”。

他说：“对中国的步步进逼，台湾的处境更加险峻。然而，我们看到国民党的因应之道，是竞相提出要跟中国签订和平协议。西藏血淋淋的教训告诉我们，和平协议没有办法阻止中国的并吞。台湾是一个主权独立的国家，台湾要独立自主，台湾要继续过民主人权的生活。台湾不做第二个香港，台湾也不做第二个西藏。”

去年11月的“九合一”地方选举后，时任民进党主席的蔡英文因绿营大败，不仅辞去党魁一职，其连任之路更因党内反弹声浪、独派大佬反对而一度岌岌可危。身为民进党最大派系新潮流“大阿哥”的赖清德在各方势力和基层力拱下成为可能取代人选。

但今年初，党内杂音开始消散，深绿“逼宫”力道也逐渐趋缓，令上月正式表态有意连任的蔡英文，赢得党内提名之路变得明朗。然而，原本呼吁全党团结支持蔡英文的赖清德，近几周全力为台南市立委补选候选人郭国文辅选时，态度开始松软。随着郭国文前天在补选中出后，这也进一步为“抬轿”有功的赖清德提供选总统的助力。

赖清德说：“站在今天这个处境，来看2020年的困局，有许许多多的声音督促我一定要承担责任。经过谨慎的思考，本人觉得，既然我有为民进党败选辞掉行政院长负起政治责任的承担，那么基于对这块土地的使命跟热爱，我自应更应该要有捍卫台湾，承担责任的勇气，因此我决定响应卓荣泰主席的号召，也回应基层民众的期待，登记党内初选。”

有媒体报道指，总统府秘书长陈菊对赖清德参选初选表示忧心，但赖清德受访时说，他今早已向陈菊沟通，并请她向蔡英文转达他参选的决定。对于他的参选可能掀起党内分裂，赖清德相信他与蔡英文将展开“君子之争”。他指出，如果他在初选落败，将全力支持蔡英文，但对于是否愿意担任副总统人选则不置可否。

根据亲绿的新台湾国策智库今发表的2020年总统大选最新民调，在民进党总统候选人里，赖清德支持度高达50.9％，大胜蔡英文的29.2％。如果赖清德最后代表民进党参选，也都赢过其他候选人。

最近，蓝营力挺高雄市长韩国瑜选总统的呼声不绝于耳。对于这位潜在对手，赖清德受访时赞赏对方是政坛的奇才，能在短时间内使绿营长期执政的高雄翻盘，他期待能在总统大选时与韩国瑜直球对决。至于迄今对参选态度暧昧不明的台北市长柯文哲，赖清德则选择不回应。

（记者是《联合早报》台北特派员）