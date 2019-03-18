成都媒体谈食安事件：为什么谣言会引爆网络舆情？

针对近日的成都学校食安问题，《成都商报》今天发布评论文章称，探寻真相的过程像攀升高山，缓慢而艰难，谣言则像装备了双翼的飞行器，一旦启动，便运转不休。

以下为文章《为什么谣言会引爆网络舆情？》全文：

民办七中实验学校食堂食品真相的出炉，让所有人长出一口气。娃娃们安然无恙，美丽的校园回归平静，这是我们期待的最好结果。

但回顾连日来的心情，依然难言轻松。冷静下来的我们需要反思，也要自问，为什么那些随口而出的谣言，能迅速引爆一波网络舆情？

探寻真相的过程像攀升高山，缓慢而艰难，谣言则像装备了双翼的飞行器，一旦启动，便运转不休。突发事件发生后，相关信息如海浪一样涌来，而谣言往往因为其制造的快捷，常常处于浪尖。通过微博、微信等社交媒体，各种虚假信息会以极快的速度和极宽的覆盖首先被公众获取。

有时候，人们信谣传谣，是不经过理性思考的，而是“跟着感觉走”，凭着直觉来。在谣言内容的编织上，往往都有一个共同点，即利用人们同情弱者、痛恨不作为的心理，编造弱者受到欺凌，从而激起网友的共愤。如果谣言还被包装得图文并茂，绘声绘色，那就更能够蛊惑人们的情绪。

“孩子”“食品安全”这些字眼，正是人们的痛点所在，使得网民极易受非理性情绪感染，一旦第一波快速传播有了基础，便会在微信群、朋友圈中呈现指数级的积累，如同滚雪球一样，一个传一个，一环扣一环，将更多人裹挟其中。

在网络世界，网民是以匿名身份出现，在一定程度上削弱了虚假信息传播者应当担负的责任和义务，客观上造成谣言更易产生和传播。谣言一旦形成规模，再经过一些“大v”的推波助澜和网络自媒体的炒作，就更容易使得网络民意被操纵，继而引爆整个舆论场。

由于重大突发事件的复杂性，在事件发展过程中处于消退状态的网络舆情很可能结合新的刺激性信息而产生新的变异，导致新一轮舆情信息的快速传播。回想连日来，几乎每一天，都有与事件相关的谣言在漫天飞舞，当一轮热潮告一段落，又会有新的“猛料”源源不断地补上，谣言也就在细节的不断丰富中，变得更加真假难辨，人们无所适从。

不经一事，不长一智。网络谣言展现了一副复杂的现实图景，需要我们以理性思维，勇敢面对，只有洞悉了来龙去脉，才不会让我们深陷谣言的旋涡。从这个意义上说，由谣言引爆的网络舆情无异于一场高烧，它让我们对所有存疑的信息更有抵抗力，也更能摆脱谣言的侵扰。

