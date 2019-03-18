台湾2020总统选举：已有10人表态参选 蓝营最多

台湾距离2020总统大选投票暂定日期还有300多天，蓝绿两党及无党籍人士，确定参与初选名单共有10位，其中国民党共有六人确定表态参与党内初选。在民进党方面，现任总统蔡英文确定将挑战连任，赖清德今天（18日）也宣布会参加党内初选。

据台湾《联合报》报道，在九合一大选后呼声最高的高雄市长韩国瑜，11日接受广播节目访问时首度表示，2020大选不在他的考量之内，强调自己4月不会领表参选，但主席吴敦义仍对征召韩国瑜参选一事“保留万分之一机率”。国民党目前呈现六颗太阳激烈角逐出线，党内谁来角逐大选有望在7月正式提名后明朗。

前总统马英九也被外界认为可能再战总统大位的名单内。在九合一大选后，蓝营气势如虹，无论表态或未表态的人选角逐战呈现白热化。

相较于国民党激烈的初选态势，在民进党方面，现任总统蔡英文确定将挑战连任，今天赖清德也宣布会参加党内初选，至于副手人选包括高雄市长选举中高票落选的陈其迈、九合一大选中民进党少数获得大胜的桃园市长郑文灿，皆是外界猜测的热门人选。

根据媒体针对2020选战人选及胜算机率的初步民调显示，韩国瑜与柯文哲会不会投入选战，将是左右选情的两名关键人物。无党籍方面，尚有前行政院长张善政，及落选嘉义市长的“黄宏成台湾阿成世界伟人财神总统”，确定表态参选2020总统大选，有望在7月蓝绿皆确定提名人选后，选战才会正式出现各党的正副候选人名单。

对于可能的投票日期，中选会目前表示，原则上就是选定在1月，过去有两次合并选举的前例，此次将是循例办理，由于依法立委须在2月1日就职，过去2012、2016两次总统副总统及立委选举合并举行的投票日分别是1月14日、1月16日，都是周六。若以两次前例来看，2020年除夕是1月24日周五，隔日25日为大年初一，无法进行投票，可能的选举日期只剩下明年的1月4日、11日，及18日可选。

依现行规定，凡登记为总统及副总统候选人时，各组应缴纳保证金新台币1500万元（新台币，下同，约65万新元）。前项保证金，应于公告当选人名单后十日内发还，当选者还能获得每票30元的竞选经费补助，而得票数若能超过当选者票数的一定比例，也能获得补助，但得票数若不足选举人总数的5%者，则不予发还，保证金将归国库所有。