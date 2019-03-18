李敖之子：我是真正的统派 一如我的父亲

今天3月18日是台湾著名作家、文坛大师李敖去世一周年纪念日。李敖之子李戡在这天发文纪念。他透露，父亲曾在病榻上交代“中国统一我是看不到了，你要帮我实现它”。李戡说自己将努力实践父亲的期许，并说“我是真正的统派，一如我的父亲李敖。”

据环球网报道，李敖1935年生于哈尔滨，1949年随父母从上海迁至台湾。其公开活动常身着一件自称是价值1万2000元新台币的名牌红色夹克，成为其象征。

此外，李敖主张以“一国两制”方式实现两岸和平统一，反对台独，反对公投制宪，反对军购。其参选2000年大选时曾直接表示，自己参选的是“中国台湾地区的领导人”。

李敖个性有话直言，据理力争到底的形象深植世人心中，可说是“得理不饶人”的最佳写照。李敖踏入政坛后，行事作风仍是如此，不但曾告李登辉伪造蒋经国遗嘱，还曾参选总统，主张两岸和平统一。

2018年3月18日，罹患脑干肿瘤的李敖因病离世。4月25日，李戡在李敖83岁冥诞时曾在电视节目中提到，李敖生前很希望能看到两岸和平统一，可惜没有看到。他说，自己会继承父亲的志向，尽己所能，去帮父亲完成这个心愿，做到父亲遗嘱中所说“以为发扬”这四个字。

在李敖逝世一周年纪念日当天，李戡在微博发表文章纪念：“中国统一我是看不到了，你要帮我实现它”，这是爸爸在病床上对我的交代。今天，他离开一年了，回想过去十二个月，我在课业之外，投入更多时间关心两岸问题，努力实践父亲对我的期许，深感困难重重、孤军奋战，必将坚持下去。我不讲鬼话、不捞钱、不配合演戏，因为“我是真正的统派，一如我的父亲李敖”。