美银美林：中国经济最快下季触底 宽松措施或延续两至三季

据路透社报道，美国投行美银美林最新报告指出，由于开局缓慢和部分政策工具效用下降，中国经济可能需要较以往更长的时间才能出现复苏（最快为今年第二季），因此，宽松措施可能会延续多两至三季。

美银美林中国及亚洲经济师乔虹在其报告中指出，随着中美贸易协议快将落地，中国面对余下最大问题是经济“落药”时间和效用性。参考2009年和2015年的经验，中国能够相当迅速扭转经济下行格局，但由于今年经济“开局”缓慢以及部分政策工具效用下降，可能需要较以往更长的时间才能出现复苏。

“换言之，很可能出现的结果不是L型缺乏回升动力或者是V型反弹，而是渐进的U型复苏。”她说，“实体经济可能在第二季触底，但亦有可能延至第三季才触底。”

她指出，由于政策放松带来的经济效应缓慢显现，实质经济增长数据很可能进一步转弱，尤其是今年一季度外贸环境更为严峻。

该行相信，今年余下时间中国的存款准备金率仍有很大下调空间。未来数月，预期中国央行将大力推动债券发行以增加投向实体经济的信贷增长，社会融资总量可望进一步反弹。

“我们还估计，中国政策层可能会通过基准利率的下调来加强政策信号效应，特别是当面对美国联储局延长暂缓加息甚至减息所带来的经济增长阻力。”她说。

美银美林认为，由于市场利率迅速下调，现时货币宽松的关键是把流动性从金融机构转移到实体经济。因此，该行继续预期中国央行将放松信贷控制并推动扩张信贷，已经见底的社会融资总量增长可能于一季度后逐渐回升，金融和房地产放松措施很可能会支持房地产投资反弹，缓解经济下行风险。

此外，如果房地产投资放慢情况比预期更为严重，政策层可能需要更多时间去推行由上而下的放松措施，令经济触底的时间延至第三季。



