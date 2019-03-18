凌友诗称台湾处罚她是要杀一儆百

中国大陆全国政协委员凌友诗向大陆媒体指出，台湾当局扬言要对她进行处罚及取消户籍，这么做对她的实际影响并不是那么大，其真正目的是杀一儆百，防止再有台湾人到大陆发展。

凌友诗在接受《环球时报》的专访时说，台湾当局会这么做其实在她预料之中，并称去年年初接受全国政协委员的推荐时就已经有心理准备。凌友诗称，她知道《两岸人民关系条例》有列明对于台湾居民到大陆担任公职的惩罚，并说改天回台时，“因为在它的司法管辖区”，就算她觉得再怎么不合理，也得交这个罚款。她也重申，她一定保留申诉的权利。

《环球时报》今天（18日）刊登了凌友诗的专访。

凌友诗指出，按照台湾规定，出境并不会被取消户籍，只是如果出境很久没有回去，会被暂时冻结，而她的台湾身份证和所谓“中华民国护照”都是有效的。另外，按规定只要居港满七年就可以拥有永久居民资格，所以我1986年拿到了香港永久居民资格，并同时拥有特别行政区护照。

她认为，不准到大陆担任党、政、军及政治性组织职务的限制，只能及于台湾现役军人或政府高层，不能波及基层人员和一般平民百姓。牵连如此之广，连一般基层公务员或普通百姓也限制，就是违反人权、限制人民自由了。这与台湾一向自诩的“民主、自由、人权”相违背。本人只是台湾普通老百姓，不能同意台湾当局所做的罚款裁定，不合法、也不合情理。

凌友诗称，若户籍被取消，这对她影响并不是那么大，因为她拥有香港特区永久居留权，有特区护照，好多国家和地区都免签。如果被取消户籍的话，她只是需要用香港居民身份进入台湾，但并不是进不去。她还说，台湾当局其实很清楚取消户籍对她影响不大，它只是表明一种惩罚态度，同时也是对住在台湾当地的人的杀鸡儆猴。

对于有媒体报道称“凌友诗无惧被取消户籍”，凌友诗认为这种语气很糟糕，好像她在隔海对台湾当局喊话似的。她说，她确实不是说“怕”，而是觉得身在台湾支持统一的许多人，在台湾这种违反人权的条款之下生活，比我更需要获得国家和国际的关注。

凌友诗也呼吁台湾当局，不应该再和美国及日本右翼结合在一起，维持不统不独，或试图迈向台独，并称两岸的分裂就是由于列强入侵造成的，台湾应该成为全中华民族复兴向上的助推者，而不应该拖整个中华民族的后腿。