歼轰7海南失事或与飞控有关 反舰任务将被歼16取代

中国人民解放军海军航空兵一架飞豹战机12日在海南省乐东县境内组织飞行训练时失事。消息称，战机上的两名飞行员不幸牺牲。尽管此次事故原因尚未查明，但飞豹战机作为中国空军现役战机中事故数量较多，且事故飞行员生还概率极低的一款型号，在其过去服役生涯中发生的多次事故都多少与该机的飞控系统有关。

据观察者网报道，这种关系主要和飞豹歼击轰炸机最初设计研制的技术限制有关。

在上世纪80年代中航一飞院研制飞豹战斗轰炸机研制时，由于当时中国航空工业技术水平的限制，以及一飞院在超音速战术飞机设计领域的经验缺乏（一飞院此前主要进行运输机和轰炸机的研制），飞豹在整体气动布局上较为简单，早期飞豹虽然用作反舰导弹载机在海上低空突防还行，但是在试飞中就曾暴露出低空大迎角飞行特性较差，容易进入失速或者尾旋的问题；加之为了照顾飞机的超音速性能以及为了突出载弹量等技战术性能，飞豹的最大可用过载也要比常见的战斗机小。

报道称，作为一种上世纪70年代构思、80年代设计、90年代服役的型号，飞豹的历史局限性一点也不小

由于该机采用的传统飞控系统，因此当在低空高速进行飞行训练的飞豹战机进行大过载机动时，无法像电传飞控那样自主限制飞机的机动过载，防止该机做出超出本机性能限制的动作，从而可能导致战机过载超出飞行承受能力，引发严重的结构性损坏甚至空中解体。

这种问题在技术上几乎没有快速廉价的改进方法，更换电传飞控系统，重新进行试飞定型的工程量，几乎相当于研制一款大规模改进型号，对于飞豹系列这样一种已经停产的老战机并不现实。比较现实的方法，是限制战机本身在训练使用中的过载，防止用该机执行过于严苛的低空超低空突防任务或训练——随着越来越多歼-16战机的入役，这些使用传统飞控的战机需要的训练强度和作战特点，显然也在发生不少的变化。