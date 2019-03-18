台媒称美将向台出售3200亿台币战车战机 国防部：勿揣测

针对有报道称美国将向台湾出售总值3200亿元（新台币，下同，约140亿新元）战车战机。台湾的国防部今天（18日）表示，目前各项军事建案已完备建案程序，并循正式管道提采购需求，但装备品项、数量及金额仍未确认，吁外界勿揣测。

据台湾联合新闻网早前报道，空军于上月底已经向美方提出，采购 F-16 V战斗机的“发价书需求信函”。官员证实，陆军稍早已向美方提出采购M1A2战车的发价书需求信函，海军自制潜舰也于月初完成初步合约设计，总计今年陆海空三军的主战武器，都有汰旧换新的好消息，创下空前纪录。然而三大军购所费不赀，初估总共达3200亿元以上。

国防部今天上午发布新闻稿表示，台湾军方依“防卫固守、重层吓阻”军事战略构想，各项军事投资建案，结合国防自主政策，通盘检讨纳入“五年兵力整建”与“十年建军构想”规划筹购作业。

国防部指出，目前各项军事投资建案，已周延完备建案程序，并循正式管道向美方提出采购需求。不过，装备品项、数量及金额仍待美方正式通知后才可确认，当局呼吁媒体及外界勿妄加揣测。

国防部也强调，坚强的国防实力，是护卫台海和平及国安的有力后盾。面对中国大陆的军事威胁，台湾不会进行军备竞赛，但必须依据军事战略构想，整建不对称且可恃的战力，创造“以质胜量”、“以寡击众”的相对优势，确保区域稳定、和平，捍卫主权、自由与民主，期望台湾民众持续支持国防施政。

另据台湾《自由时报》报道，由台湾中科院筹建的“光荣之星”海上武器装备测试载台，已在15日于宜兰船厂下水，并将在5月31日前交船，下半年投入运作。