中国歼16至少已装备128架 仍需继续生产总量或超300

据新浪军事报道，中国的歼-16多用途战斗机是中国基于俄罗斯苏霍伊战斗机优异的气动外形而设计建造的国产第二代重型战斗机，是目前中国除了歼-20隐身战斗机之外性能最好的国产战斗机之一。

根据目前官方给出的资料，中国的歼-16战斗机从2015年开始逐渐交付中国海空军部队进行训练和使用，截止到目前，中国空军已经有四个作战旅装备了歼-16战斗机。按照中国空军一个作战旅32架作战飞机的数量计算，中国空军目前已经装备了至少128架歼-16战斗机。

中国空军为什么需要建造和装备歼-16战斗机？主要的原因是因为国产的第一代苏霍伊双发重战——歼-11系列战斗机在性能上并不能够让中国空军感到满意。而中国海空军部队在实际的作战环境中又需要一种和美国F-15E“攻击鹰”定位相近的多用途战斗机，歼-16战斗机因此应运而生。

据报道，早期的歼-11战斗机虽然说还没办法成为像美国空军的F-15E“攻击鹰”战斗机那样的对空、对地多面手，但是在当时国产的歼-10战斗机的配合下，单纯执行对空作战任务时，其战场压力还没有那么大。

中国海军航空兵则面临着比较严重的问题，因为海军航空兵不仅要为中国海军的作战舰艇提供必要的空中掩护，还需要在必要的时候对敌方的水面舰艇进行打击，这就要求中国海军航空兵装备的战机要具备一定的面打击能力。

在国产歼-11战斗机对地/对海打击能力不足的情况下，中国海军航空兵除了装备国产的歼轰-7/A“飞豹”战斗轰炸机作为补充之外，还陆陆续续从俄罗斯进口了好几批苏-30MKK/MK2战斗轰炸机作为战力补充。

歼-16战斗机装备了国产有源相控阵火控雷达、PL-15中远程空空导弹、PL-10红外成像制导格斗空空导弹以及中国国产的其他对地、对海精确制导弹药。在战斗力上，已经具备了替代中国海军海空兵目前的“飞豹”和苏-30系列战斗机的能力。

但问题是，歼-16不可能无限制的建造下去。毕竟现在同等定位的美国F-15E“攻击鹰”战斗机已经停产，并且其位置已经开始逐渐被F-35系列战斗机所替代。中国的歼-16被国产隐身战斗机代替只是时间早晚的问题，那么，歼-16造多少合适？

目前中国空军拥有的苏-30战斗机和“飞豹”战斗机的总数大约是220架，而中国海军目前有3个作战旅大概96架，总共大概需要316架战斗机。这个数量还只是用歼-16战斗机进行替换的数量，如果加上战力增长需要多装备的数量，还会更多。

因此，歼-16战斗机的需求总量至少不低于316架，在这个基础上还会有一定的增幅。但是考虑到全球范围内战机隐身化的趋势，歼-16战斗机的生产时间应该不会持续太久，以避免影响国产隐身战斗机的产能和装备。



