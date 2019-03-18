港前议员梁国雄赴日欲探望保钓成员 称在机场被拒入境

香港社民连成员、前立法会议员梁国雄今天（18日）在社交网站称，他昨天飞往日本，打算探望被拘留的两名保钓行动委员会成员，并到庭听审，却在抵达东京羽田机场后被拒入境，今天凌晨返回香港。

梁国雄接受《明报》访问时说，他在当地时间昨晚9时45分左右下机，由于在填写入境卡时申报自己曾经因示威犯罪，入境时被入境部门职员扣留问话。其间，入境部门职员要求梁国雄交代日本行程，他拒绝后便被遣返。

梁国雄称，当时他无人随行，也没有携带任何标语横额，并透露入境部门职员决定遣返后，曾打算致信向日本法务大臣申诉。不过，对方称一旦申诉他便不能离开日本，须留在机场三天才能获得回覆。梁国雄最终选择放弃申诉回港。

梁国雄对日本有关决定表示不满，称自己去过多个国家，都从未试过有入境部门要求他交代行程。他认为，日本宪法本身有保障人们的旅行自由，形容入境部门决定是匪夷所思。至于会否向日本驻港总领事馆申诉，梁国雄说明天郭严案开审，如果保钓会当天计划前往总领馆示威，他届时会一并交代。

被日本警方拘留的两名保钓行动委员会成员郭绍杰及严敏华，是在去年12月于东京靖国神社外，焚烧写有“东条英机”的道具神主牌，以抗议南京大屠杀，被当地警方拘捕并以“侵入建筑物”罪被提控。