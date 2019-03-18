努尔白克力被双开 中国能源局：典型的两面人、两面派

中国国家能源局网站透露，国家能源局昨天召开党组扩大会议，传达中央对努尔·白克力严重违纪违法问题查处决定，安排部署相关工作。国家能源局党组表示，坚决拥护和支持党中央的决定，全力配合中央纪委国家监委做好相关工作。

会议认为，努尔·白克力身为党的高级干部，理想信念丧失，毫无“四个意识”，严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、生活纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，毫无顾忌、不知敬畏，性质极其恶劣，后果特别严重，是典型的两面人、两面派，给党和国家事业造成了严重损害。对努尔·白克力作出开除党籍、开除公职等处分决定，充分体现了以习近平为核心的党中央坚定不移推进全面从严治党，以零容忍态度正风肃纪、惩治腐败的坚定决心和坚强意志。

会议强调，努尔·白克力严重违纪违法案件再次深刻警示，国家能源局党风廉政建设和反腐败斗争形势依然十分严峻复杂，必须保持高度警醒、深刻汲取教训、勇于直面问题，把全面从严治党摆在更加突出的位置，以党的政治建设为统领，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全完善权力运行和监督机制，深化运用监督执纪“四种形态”，持续开展廉政警示教育，彻底肃清努尔·白克力案件恶劣影响，不断净化能源局政治生态，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。

除了中央纪委国家监委驻国家发展改革委纪检监察组有关负责同志，国家能源局党组成员，监管总监、总经济师，有关司负责同志也参加会议。