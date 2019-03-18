台媒：民调显示能赢柯文哲 赖清德未来有机会追上韩国瑜

有台湾媒体今天（18日）引用上个月展开的对比民调推算，若民进党推出赖清德参选，对上韩国瑜与柯文哲，赖清德不只能赢柯文哲，未来也有机会追上韩国瑜。

台湾《苹果日报》曾在上月20日进行对比式民调，显示台湾总统蔡英文民调低迷，不论国民党对手是新北市前市长朱立伦、立法院前院长王金平，或是高雄市长韩国瑜，蔡英文都难以胜选。

对于谁代表民进党出来选下届总统较有胜算，民调显示，38.6%的民众认为赖清德有胜算，17.6%民众认为蔡英文有胜算，两者都没有胜算的民众占12.3%，很难说得有5.1%，另有26.4%拒答。

若是柯文哲没参选总统，而蔡英文竞选连任，国民党派韩国瑜，韩得支持度52.5%、蔡支持度33.4%。若国民党派朱立伦，朱支持度50.2%、蔡支持度33.6%。若国民党派王金平，蔡支持度34.6%、王39.6%，国民党都有胜选机会。



若民进党改推赖清德参选，国民党派韩国瑜，韩支持度49.4%、赖支持度36.9%。若国民党派朱立伦，朱支持度49.4%、赖支持度36.9%，若国民党派王金平，赖支持度44.5%、王支持度34.1%。



如果柯文哲若参选总统，对手是蔡英文，国民党派朱立伦参选，泛蓝有67.7%挺朱立伦，但也有24.1%挺柯文哲，泛绿有58.5%挺蔡英文，但有30.3%挺柯。柯文哲在中间选民大获全胜，有41.5%支持度，朱立伦仅26.5%，蔡英文更仅12.7%。

如果民进党改推赖清德参选，同样对上柯文哲，国民党由韩国瑜参选，韩支持度37.7%、赖支持度25.4%、柯24.3%。如果国民党改由朱立伦参选，那么朱柯赖三人的支持度分别是，柯文哲支持度31.2%、朱支持度30.0%、赖支持度25.8%。

这项民调是《苹果日报》委托世新大学知识经济发展研究院民意调查研究中心执行，调查时间是2月15日到16日。