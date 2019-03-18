受非洲猪瘟影响 中国猪价可能创历史新高

据《中国证券报》报道，受非洲猪瘟影响，生猪产能急速下降。市场预期，2019年生猪出栏量同比明显下降，全年猪价上涨基本成定局。从近期猪价表现来看，生猪价格稳中继续上涨。分析人士表示，相关疫情在春节后加速蔓延，产能持续快速去化，猪价上涨周期已经启动，且有望创历史新高价格并在高位持续较长一段时间。

相关统计数据显示，3月14日之后，中国生猪价格连续上涨，且上涨地区集中在华东区、华中区、华南区、华北区等一些受相关疫情影响较为严重的中北部地区。在这些地区，生猪被迫提前出栏，母猪被迫淘汰减少存栏量，生猪价格也随之上涨。

兴业证券相关调研结果认为，相关疫情在春节后加速蔓延，产能持续快速去化，目前产能下降幅度已达历史极值。养殖户空栏严重，补栏极度低迷。疫情导致母猪存栏加速产能去化，主要系带崽母猪大量淘汰和引种配种调运受限。估计全中国产能下降幅度超过15%，接近历史极值，且未来或将继续快速去化。目前养殖户空栏比例较高，补栏意愿低迷，一方面相关疫苗尚未研制成功，养殖户不敢补栏；另一方面当前价格诱惑力不够，养殖户不愿意补栏。

“猪价拐点已至，一方面，春节前大猪集中抛售，对供给的压制大大减弱。另一方面，2018年四季度母猪大量淘汰，目前供给短缺凸显。需求端，年内需求最淡的时点已经过去，预计需求将逐渐回升。猪价已经进入右侧上行通道，以及年内将有两波快速上涨行情，第一波为3月至5月，第二波为6月以后。”该机构分析，预计本轮周期猪价将创历史新高，并在高位运行较长时间。基于目前行业供需格局，上调猪价预期。预计本轮周期猪价将创历史新高，高点区间25元/公斤-30元/公斤，并在高位运行较长时间，头猪盈利长时间持续在1000元（人民币，约200新元）以上。

在周期启动点上，中信期货农产品研究小组认为，从近期价格来看，上涨周期已经启动。“在上涨幅度上，我们认为下半年价格大概率突破历史最高价。主要原因为下半年出栏量同比下降15%以上，远高于2016年二季度出栏量同比下降5.9%这一数值，因此下半年价格大概率高于2016年二季度历史最高价。”

在行情持续性上，中信期货研究指出，预计在明年二季度之前，猪价都将维持高位。考虑到补栏母猪在13个月之后才能释放产能，我们预计在今年5至6月份养殖利润可观后，母猪补栏留种开始增多，推算至少在2020年6月前，猪价将处于高位，考虑到非洲猪瘟疫情影响，猪价处于高位时间有望延长。

从投资角度来看，国泰君安证券相关研究指出，目前市场估值仍在底部，可继续分享周期与成长的盛宴。因为疫情影响，本轮猪周期去产能与以往有所不同，本轮周期在去化能繁母猪的同时，中大猪也因为疫情的原因加快退出市场，因此供给传导加快，猪价上涨快于以往周期。相关疫情在中国爆发打乱了原有的周期节奏和外在表征，猪价有望创历史新高。

