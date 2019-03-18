声称蔡英文表明会处理 独派人士吁兑现承诺特赦陈水扁

对于民进党在前天（16日）得台南立委补选中，以不到3%险胜并保住立委席次，行政院前院长赖清德称，前总统陈水扁最后站出来，是这场选举胜败关键，并呼吁总统蔡英文重视特赦陈水扁议题。独派人士、台湾社长张叶森回应时透露，去年底蔡英文跟独派社团见面时，他当场提到特赦陈水扁，蔡英文允诺“会处理”，因此呼吁蔡英文兑现承诺。

据台湾《苹果日报》报道，张叶森听闻赖清德的说法后，直呼“这很好”。他指出，在选情这么危急的时候，阿扁为了民进党、为了台湾，这么尽力辅选，很希望蔡英文能看到陈水扁的善意，能在总统的职权内，特赦陈水扁，让陈水扁重获自由。

张叶森透露，独派社团在选举前后，曾三度被邀请到总统官邸，第一次是为了喜乐岛的问题，时间是去年11月5日。律师郑文龙当着蔡英文的面建议特赦陈水扁，转型正义、司法改革才能落实。不过，蔡英文没有回应，只强调她民调低，执政团队并没有做错，独派不应分裂，甚至讲境外不会支持喜乐岛的主张， “我们发觉她不太想听我们讲，这让我们很失望”。



张叶森接着说，第二次去官邸是去年12月31日，主要是民进党九合一选举惨败，而当时社团要求民进党前秘书长洪耀福、行政院前副院长林锡耀与总统府秘书长陈菊等人不要在场，免得各说各话，因此他借机告诉蔡英文“陈总统的特赦问题一定要处理，不然会影响选票”，而蔡英文也当场允诺“我会处理”。



今年1月3日，总统府前资政吴澧培、彭明敏、高俊明、李远哲四大佬发表公开信，呼吁蔡英文放弃2020连任、交出行政权。张叶森指出，陈菊在1月6日邀社团到官邸，总统蔡英文也到场，他再提特赦陈水扁的事情，结果旁边有人说“陈总统是淹水的人，再去救他会被拉下去”，这让他很讶异，但他还是拜托蔡英文去看陈水扁一下。



张叶森也指出，陈水扁曾感叹说，关他的是马英九，让他保外就医的也是马英九。苏贞昌做党主席来看他八次，但蔡英文当党主席只看他一次，而且陈水扁也一直劝社团要放下来，并叫社团要多帮忙民进党，因为阿扁对民进党的感情很深。他说，这次阿扁帮民进党辅选，努力非常大，既然蔡英文已答应要处理特赦，希望她兑现，“现在也是时候让阿扁出来了”。