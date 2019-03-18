中国股市收盘创近六个半月高位 消费股表现亮眼

据路透社报道，中国股市主要股指今天收盘接近6个半月高位，对美国联邦储备委员会（美联储/FED）本周会议将采取鸽派立场以及北京将出台政策提振经济增长的高预期支撑市场人气。

沪深300指数.CSI300收升2.85%，报3851.75点；沪综指.SSEC收升2.47%报3096.42点。

截至收盘，这两项股指均离自2018年5月底以来最高位仅咫尺之遥。

市场盛传美联储将降低其利率预估，显示今年不会进一步紧缩政策，或紧缩幅度不大。

中国国务院总理李克强周五表示，中国政府还有额外的货币政策措施可以支撑今年经济成长，并将壮士断腕地协助支应大规模减税。

李克强的评论暗示中国当局准备提出更多刺激措施，以确保经济达成成长6.0至6.5%的目标。

“整体而言我们非常看好中国股市，近期回升之后仍持续看多，”摩根士丹利中国股市策略师Laura Wang在一场媒体简报会上表示，她称企业获利好转以及北京当局政策将支撑成长，且中美贸易谈判将有进展。

她称A股有10至15%的上档空间，建议全球投资人进一步提高中国股票曝险。

消费类股领涨，中证主要消费指数收高6.0%。

该分项指数录得自2015年7月10日以来最佳表现。

沪综指百分比涨幅最大的是西宁特钢，涨10.1%，之后是八一钢铁和郑州煤电，分别涨10.09%。

沪指百分比跌幅最大的是中路股份，跌9.97%，之后是中路B股跌6.91%，飞乐音响跌6.13%。

截至目前，沪综指今年上涨24.2% ，沪深300指数升27.9%，香港恒生国企指数上涨14.9%。沪综指本月则累计升5.29%。

上海交易所约有397.8亿股成交，相当于30日成交量均值337.2亿的118.0%。上日成交量为341.2亿股。

