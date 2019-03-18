蔡英文：我当总统 一国两制不会发生

台湾行政院前院长赖清德今天前往民进党中央登记总统初选，正面挑战总统蔡英文。蔡英文稍早在面簿表示，她也会在本周登记参选，争取党内提名，竞选连任总统，“请大家和我走在一起，用行动告诉所有人，我们的国家正走在正确的道路上。”她也回忆今天是318学运5周年，并强调：“只要我当总统一天，一国两制不会发生。”

据联合新闻网报道，蔡英文也在面簿上回忆5年前的318学运，她说，5年前的今天，学生冲进了立法院。议场内挤满了年轻人，大声喊着“捍卫民主、退回服贸”，那天，她和民进党所有可以到场的人，都到议场前，看顾这些学生一整个晚上，直到天亮，“那个晚上，我们在阶梯上聊了很多，我们都知道，非不得已，人民不会用占领国会这么大的动作，来表达自己的意见。”

蔡英文表示，忧心台湾经济过度倾中国大陆，忧心台湾主权受到伤害，也忧心引以为傲的民主，面临危机，就是当时学生们心中的忧虑，也是她当时担心的事情。这五年来，发生了许多变化，当年街头上的伙伴，有些人现在也投入在不同的领域中，继续为这片土地贡献。她也在大家的支持下，接受人民的讬付，肩负起守护主权、守护民主的重责大任。

蔡英文说，这5年来，她努力证明了一件事，“鸡蛋不必放在同一个篮子里，开拓多元市场的努力，让台湾经济一样可以走向世界，让台湾的观光客数量一再破纪录，让台湾的产品一样可以卖到全世界。现在，我们已经有四个兆元（新台币）产业。”她也说，但5年来，有一件事没有改变，就是大陆并吞台湾的企图。不仅不变，甚至力道更强，毫不掩饰地把“一国两制台湾方案”端上台面。

蔡英文指出，她知道执政以来，她和当年走上街头的年轻人，也有出现意见分歧的时刻。不过，她相信多数的朋友还是会肯定，她也有自信，她是一个捍卫民主，守护主权，一步都没有后退的总统。今天是318学运5周年，她想要跟所有关心台湾民主的朋友说，“只要我当总统一天，一国两制不会发生；只要我们都在一起，台湾会骄傲且自信地走向全世界。”

蔡英文强调，这周四她即将代表台湾，前往同为“海洋民主”国家的友邦进行访问。“我们要走出去，告诉全世界台湾所坚持的价值和努力。”

