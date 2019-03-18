吴敦义：征召韩国瑜领表登记 也算征召

国民党主席吴敦义今日表示，他并不认为除了高雄市长韩国瑜之外，党内其他人都不可能当选，不过假设一个政党可能推出的人选声势未领先，但还有一张牌，“这张牌不打，不就是愚蠢了吗”？他也否认外传操作韩国瑜牌要卡朱、王的说法，强调自己在韩国瑜当选之后，从未交代或拜托或影响他任何一件人事上的问题，也没有沟通选总统等事宜。

据中时电子报消息，吴敦义今天接受网络媒体专访。被问及是否征召韩国瑜，吴敦义表示，韩国瑜现在担任高雄市长，对高雄有很多期望跟蓝图，但如果党需要用征召的方式，不是让他自己领表，就是征召他来领表登记，也算是征召。

吴敦义说，假设韩国瑜能当选总统，对高雄的建设发展将推波助澜、得心应手，不会是高雄的损失。最关键就是韩国瑜是否是个好总统，大家若相信他，他努力做，造成的国家发展跟进步，当然会包括高雄在内。

至于自己是否参选，吴敦义指出，的确有很多人鼓励，但他仍说有万分之一的机会，“除非万不得已，我何必去让这个选举更复杂化”？他担任党主席的任务是要打胜仗，怎样让立院过半，让2020总统候选人获胜，重返执政，台湾能在国民党重返执政状况下，把过去几年做的不理想的地方改善过来。

对于前行政院长赖清德登记民进党内总统初选，吴敦义表示“不惊讶”，赖清德请辞行政院长时，就猜想他一定会有一些动作，只是没想到这么快。

至于高雄市长韩国瑜称立委补选“赢的不算赢、输的不算输”，吴敦义表示，从客观角度来看，韩国瑜评论的结果算公道。但就党主席角度而言，他不能以此当作这次挫折的唯一原因，国民党候选人在新北三重、台南等深绿选区拉近了蓝绿差距，但不可能如同秋风扫落叶，所到之处都手到拿来，如果已经竭智尽力，就算挫折，也是必须要接受的事实。

对于2020国民党内总统初选问题，吴敦义强调，绝对会避免党分裂的情况，过去曾有痛苦经验，不会重蹈覆辙。照现在规划，可能4、5月间公告，之后进行连署等必要程序，依往例应该在8月左右召开全国党代表大会，作为最终阶段的认可，那时提名的人选就是确定的，不会有再换人的问题。

