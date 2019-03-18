最帅100张面孔榜单公开 《流浪地球》主角吴京夺亚太区、中国区之首

据观察者网报道，从前天（16日）开始，美国评论媒体“TC Candler”在微博上公布了2018年亚太区、中国区“最帅/最美的100张面孔”名单，各路小花鲜肉和老戏骨纷纷上榜。

凭借《战狼2》和《流浪地球》两部高质量现象级电影名声大噪的演员吴京，力压鹿晗、吴亦凡等当红小生，荣登两个男性榜单的首位。而同样位居高位的喜剧演员沈腾，则傲娇表示“拒绝领奖”。

但在部分流量明星的粉丝心中，无法理解这些非传统意义上“帅气”的男艺人能够入榜，甚至还回怼称“怎么什么人都能上榜”。

据了解，美国评论媒体TC Candler每年都会根据网友的投票数，选拔“最帅/最美100张面孔”名单，虽然含金量并不大，但每次揭榜都会收获众多关注。

接连两天，TC Candler的中国官方微博公布了“最帅100张面孔”的亚太区榜单和中国区榜单。令人意外的是，这个以往常被流量明星大批量占据的榜单，今年竟然出现了“新景色”。

继《战狼2》后，再凭《流浪地球》中的精彩表现，从2019年开年以来，就一直人气高涨屡上热搜话题的演员吴京，一举拿下亚太区和中国区的两个“最帅100张面孔”桂冠。

今年的“最帅100张面孔”亚太区榜单，共有近40位中国男艺人榜上有名。

TC Candler在自己的官方网站上也表示，这份榜单并非是单纯的人气竞赛，也并非针对某个特定的国家地区，榜单也不在于反映公众认知，而是想拓宽眼界，向全世界展现更多优秀艺人的风采。